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台北市長蔣萬安昨日再拋出倒閣，對此立委莊瑞雄今（28）日評蔣萬安「心眼很壞」，因為倒閣就涉及解散國會並改選，蔣為了個人的聲量，沒有跟黨內同志討論嘴巴喊倒閣，這是「死道友不死貧道」，接受檢驗的全是同志，如果國民黨選得好就接受，改選不如預期也不用負責，且蔣很清楚民眾黨民調不高，很明顯就是很壞要殲滅民眾黨，讓藍綠對決。對於蔣萬安拋出倒閣，莊瑞雄表示，蔣很壞他清楚民眾黨現在的民調不高，要殲滅民眾黨，造成到最後藍綠對決，民進黨願意接受民意檢驗，這是一場期中考，對於行政部門是一個期中考，但不要忘了，國民黨跟民眾黨在國會多數，這兩年多幹了多少壞事，民眾可是非常清楚。莊瑞雄說，倒閣涉及解散國會、要改選的問題，蔣萬安自己是台北市長本來就要定期改選，然後為了個人的聲量，沒跟同志討論就喊倒閣，這是「死道友不死貧道」，接受檢驗的全是同志，如果國民黨選得好就接受，改選不如預期也不用負責。但重點只有一個，就是把自己地方治理不佳責任，全部透過喊倒閣，把自己該負的責任全部給漂白掉，甩鍋給中央。