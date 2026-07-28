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115年度中央政府總預算突破3兆元，各部會編列大筆媒宣、特別費及出國考察費。民眾黨立法院黨團檢視多份出國考察報告後，質疑部分內容空洞、敷衍了事，甚至形容是「假考察、真觀光」。黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳及立委洪毓祥今（28）日召開記者會，點名陸委會、僑委會考察報告品質低落，浪費納稅人血汗錢。陳清龍表示，立委有責任替人民把關預算。他指出，陸委會114年度出國考察預算約280萬元，115年度暴增至875.6萬元。今年5月，陸委會副主委沈有忠赴越南考察4天，繳交的報告卻只有3頁，僅列出「緣由、過程、心得建議」，完全沒有說明與越南智庫交流的具體內容及政策成果，「比小學生寫得還不如，請ChatGPT寫都比較好。」陳清龍進一步指出，報告心得僅約70字，標題竟寫著「研議舉辦臺越中三方對話」，質疑赴越南考察的報告為何突然冒出「中國」，究竟是指哪個中國智庫也未交代清楚，懷疑是複製貼上忘記刪字。他批評，如此空泛的內容，根本不需要花數十萬甚至上百萬元出國就能寫出來，並喊話行政院長卓榮泰，是否能接受這樣的考察成果。邱慧洳則指出，僑委會出國考察預算從111年的1632萬元逐年增加，已超過2090萬元。她點名僑委會委員長徐佳青今年4月22日至5月18日出訪26天、橫跨7國，繳回的報告卻只有5頁，幾乎全是行程介紹，「不知道的人還以為是旅行社廣告。」她更形容，徐佳青行程安排豐富，「前有飯局、後有電影欣賞」，但對僑務推動幾乎沒有具體成果，最後結論僅寫「深化協力網路，推動文化外交」，質疑是否有必要花大筆公帑周遊列國。民眾黨團也公布僑委會副委員長李妍慧赴柬埔寨訪視僑界的報告。邱慧洳表示，當地僑界反映詐騙集團猖獗，不少國人受騙赴柬埔寨，亟需政府協助，但報告除肯定商會投入急難救助外，對政府能提出哪些具體對策與資源隻字未提，心得建議也僅列出「聆聽需求」、「強化僑界公益及急難救助網絡」等空泛內容，與實際問題嚴重脫節。民眾黨團強調，出國考察應是借鏡國外經驗、提升政府施政品質，而非花費人民納稅錢走馬看花、敷衍交差。每一筆出國經費都應接受國會及社會檢驗，而不是以內容空洞、毫無政策價值的報告交差。黨團表示，未來將持續監督中央政府各項預算使用情形，替全民把關納稅錢。