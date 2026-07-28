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近百年制度走入歷史！手足不再享有「遺產最低比例」

避免財產分配衝突！台灣遺囑協會：修法回應單身、頂客族需求

兄弟姊妹繼承權「沒有消失」！沒立遺囑還是能分財產

「特別貢獻分」未同步通過 朝野未來仍可能續推

立法院今（28）日三讀通過《民法》第1223條修正案，正式刪除「兄弟姊妹特留分」規定，此次修法自總統公布後6個月施行，象徵了施行近百年的繼承制度出現重大改變。台灣遺囑協會隨後也召開記者會，理事長劉韋德說明，本次修法影響最大的2大族群，就是沒有配偶的「單身族」，以及沒有子女的「頂客族」。過去依照《民法》第1223條規定，特留分是法律為保障部分繼承人所設計的最低遺產保障，即使被繼承人生前透過遺囑安排財產，仍不能完全排除特定繼承人的最低比例。在修法前，若被繼承人沒有子女、父母也已過世，兄弟姊妹作為法定繼承人，即使未被列入遺囑分配對象，仍可依規定主張特留分。舉例來說，若兄弟姊妹的應繼分為一定比例，其特留分可達應繼分的三分之一，等於遺囑安排仍可能受到限制。此次修法刪除《民法》第1223條第4款「兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一」規定，未來兄弟姊妹仍保有法定繼承人身分，但不再享有法律強制保障的遺產最低比例。台灣遺囑協會理事長劉韋德律師表示，兄弟姊妹特留分制度源自近百年前的社會背景，但隨著家庭型態改變，現代社會出現大量「單身族」與「頂客族」，原制度已逐漸與現況脫節。劉韋德指出，過去部分沒有子女的民眾，即使與兄弟姊妹多年沒有往來，甚至由其他親友長期照顧晚年生活，身後財產仍可能因兄弟姊妹主張特留分而產生爭議，不僅限制遺囑自由，也容易成為家族訴訟的導火線。劉韋德續指，對單身族而言，若生前立下合法遺囑，未來可將財產留給真正重要的人，例如長期照顧自己的親友、摯友，甚至公益團體，而不必擔心兄弟姊妹事後要求分配部分遺產；至於頂客族，若夫妻雙方希望將財產完整留給另一半，也能透過遺囑指定「財產由生存配偶完全繼承」，不再受到過世一方兄弟姊妹要求特留分的影響。不過，劉韋德也提醒，法律取消的是「強制保障比例」，並不代表家庭成員間的情感期待會消失，因此民眾在規劃遺囑時，仍建議提前與家人溝通財產安排原因，以降低未來誤解與爭議。此次修法也引發部分民眾疑問：「刪除兄弟姊妹特留分，是不是代表兄弟姊妹以後不能繼承？」對此，劉韋德強調，答案是否定的，修法只刪除兄弟姊妹的「特留分」，並未改變《民法》第1138條規定的法定繼承順位。換句話說，如果一個人沒有留下遺囑，且死亡時沒有子女、父母等優先順位繼承人，兄弟姊妹仍然可以依法繼承遺產。更簡單地說，新制改變的是「有遺囑時，兄弟姊妹不能再要求最低保障比例」，而不是直接取消兄弟姊妹的繼承資格。除了刪除兄弟姊妹特留分外，法務部原先提出增訂「特別貢獻分」制度，希望讓長期照顧被繼承人、提供財務支持，或對家庭財產維持有重大貢獻的繼承人，在遺產分配時獲得合理評價。不過，該制度此次並未納入三讀修法內容，未來是否另案推動，仍有待朝野持續討論。時代力量黨主席王婉諭表示，特別貢獻分的核心精神，是讓長期照顧父母、提供實質扶養或財務支持的繼承人，其付出能被法律看見，避免「有付出的人與沒有付出的人獲得相同分配」的不公平情況。劉韋德則認為，特別貢獻分方向值得肯定，但目前制度細節仍有許多需要釐清之處，應充分討論後再推動，避免新制度貿然上路後產生更多爭議。