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汽車輪圈廠商巧新昨（27）日宣布減資25%，每股退還2.5元現金，並預計9月7日新股上市換發。今日股價下跌逾半根，暫報58元、下跌4元。巧新辦理現金減資主要是考量整體財務規劃考量，在營運資金充沛且現金流穩健的前提下，透過現金減資退還股東股款，除了能妥善運用閒置資金，更有助於優化資本結構，並提升股東權益報酬率（ROE）與每股盈餘（EPS）。巧新減資共銷除股份5640萬2035股，減少資本額5.64億元；預計退還股東每股2.5元現金；減資後每股淨值從38.02元提升至47.25元。減資後，實收資本額將由原本的22.56億元降至16.92億元，流通在外股數同步調整為1.62億股（已扣除庫藏股）。舊股票最後交易日為8月26日，舊股票停止在市場買賣期間為08月27日至9月04日，新股預計在9月7日上市買賣。 依據2026年第一季會計師核閱財務報表設算，減資後每股淨值將大幅拉升至47.25元。