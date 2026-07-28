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盧秀燕反指遭暴力 藍白議員駁斥指控

台中市議會昨天開議首日爆發朝野衝突，民進黨籍市議員陳俞融今天指控，昨天衝向盧秀燕時，遭國民黨市議員賴義煌推擠，還伸一隻手橫在她胸前，涉及肢體騷擾；之後又遭無黨籍市議員林昊佑肘擊。台中市長盧秀燕答詢時反駁強調「我和黃副市長也遭到你的暴力」，並強調「性別平等，兩性都要平等」，雙方唇槍舌劍，陳俞融則反控盧秀燕「造謠」。台中市議會昨天開議首日，藍綠白議員因致癌油事件衝向主席台舉牌、高喊口號。陳俞融指控，她當時率先衝到市長盧秀燕身旁，卻遭國民黨議員賴義煌出手推擠，踉蹌兩步後被擠到盧秀燕與副市長黃國榮後方。陳俞融指控，賴義煌當時還伸出一隻手橫在她胸前，隨後護送盧秀燕離場；混亂過程中，無黨籍議員林昊佑以手肘二度碰撞她。陳俞融今（28）日在盧秀燕完成市議會施政總報告後，質詢表示自己昨天在議場遭男性議員推擠、碰撞，身為女性市長，盧秀燕如何看待這樣的暴力行為？盧秀燕則數度回應，「可以看影帶，我和黃副市長也遭到你的暴力。」她並表示，性別平等應該是雙向的，「性別平等，兩性都要平等。」陳俞融當場反駁，「我根本沒有碰到妳，我從頭到尾沒有碰到妳。」批評盧秀燕是在造謠。遭點名的國民黨議員賴義煌表示，昨天大家一窩蜂往前衝，「一定會亂嘛！這個亂對台灣絕對不是好事。」他說自己一直認為應該「揚善於公堂，規過於暗室」，至於陳俞融的指控，也是剛剛才知道，「社會真的很亂，我不知道發生什麼事情，我不知道要怎麼道歉。」無黨籍議員林昊佑則開酸，指衝向官員本身就是一種作秀行為，「不知道這是哪來的文化、到底是誰造成的？」他指出在奔跑、推擠的混亂情況下，本來就難以避免肢體摩擦或碰撞，如今卻直接上綱到指控性騷擾，「真的有點過頭了。」他稱「今天最委屈的，應該是主持會議的張清照議長」，呼籲民進黨團遵守議事規則，不要把議場當個人政治舞台，「政治操作不會對自己的選情有幫助」。