中央氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛影響，今（28）日嘉義以南、南投、桃園以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水，目前警戒時間一路延續到明（29）日。
🟡115/07/28 發布大雨特報
◾影響時間：28日下午至29日
◾大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
氣象署預報員葉致均提醒，今天水氣依舊偏多，東南部及恆春有局部短暫雨，花蓮、中南部也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、宜花山區有雷陣雨，且山區有大雨機率，明天清晨北部也有零星短暫雨。
周四各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨；周五中南部有零星短暫雨，午後西半部地區及東半部山區仍有短暫雷陣雨。周六至下周一受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
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◾影響時間：28日下午至29日
◾大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
周四各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨；周五中南部有零星短暫雨，午後西半部地區及東半部山區仍有短暫雷陣雨。周六至下周一受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。