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HAHABABY聲明大逆轉！稱快速開發、沒有設計紀錄傻爆眼

▲知名YouTuber蔡阿嘎以及老婆二伯創立的服飾品牌HAHABABY近日陷入抄襲爭議，沈寂將近20天後，品牌方終於發布道歉聲明，但內容卻是疑點重重。（圖／HAHABABY臉書）

HAHABABY聲明通篇不認抄襲！關鍵句慘害二伯、總監再翻車

且在聲明中提到「過去在快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄」

商品從發想到上市耗時極長，團隊每周開會激盪靈感，且堅持台灣製造，光是找尋合適的在地工廠就四處碰壁，商品更是經歷反覆打樣，鮮少有一步到位的狀況

▲二伯曾在月初爆出抄襲時開直播強調，每款商品圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，並非外界所指控的抄襲。（圖／翻攝自hahababyははベビーYouTube）

品牌內部皆留有完整的開發流程及時間紀錄

變成「未能完整保留設計與製作紀錄」

▲HAHABABY總監曾在出事第一時間在VIP群組發聲表示「品牌內部皆留有完整的開發流程及時間紀錄」，如今卻跟品牌聲明不同說法。（圖/Threads）

知名YouTuber蔡阿嘎以及老婆二伯創立的服飾品牌HAHABABY近日陷入抄襲爭議，沈寂將近20天後，品牌方終於發布道歉聲明，但卻讓廣大網友以及支持者感到非常傻眼，因為其聲明中表示「過去在快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄」，讓不少人傻眼表示：「怎麼可能會沒有紀錄，之前總監說有完整紀錄，二伯也直播有說生產過程漫長，現在又被快速開發了？」引爆不少人熱烈討論。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「看到HAHABABY的聲明簡直不敢相信，他們是都忘記之前是怎麼說的嗎？總監羅禁慾是在金哈比群組說有完整紀錄的，二伯也直播說從發想到販售產品是漫長的過程，現在變成快速開發沒有製作紀錄，到底誰會相信？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「....連自己人的臉都打下去了」、「這個聲明不是更讓二伯、總監大翻車嗎？到底在幹嘛」、「2026公關最災難第一絕對是HAHABABY」、「不是說設計發想到上架的時間都已經過了很久很久了嗎？怎麼現在又說是快速開發了呢」、「不是耶，總監禁慾不是說都有保留嗎？現在又說沒有完整保留？」、「身為HAHABABY的忠實買家，等了20天這什麼回覆.....」、「一個聲明打爆自己人的臉，完全看不懂在幹嘛」。然而該篇聲明的最大重點，就是HAHABABY並未承認自家的產品有任何抄襲，，讓粉絲超級傻眼。其原因就在於，HAHABABY第一時間爆出抄襲時，二伯還開直播講到哽咽表示，，但如今官方正式聲明卻是變成「快速開發」。另外，HAHABABY總監羅禁慾也曾經在金哈比高級會員群組中安撫成員情緒提到，「，部分網路推測與實際情況有所出入，因而產生誤解」。結果如今聲明也是狠狠打臉總監的說法，，讓不少人相當傻眼，許多粉絲關心的退費問題、是否有抄襲等都沒被直球對決回應，外界不懂聲明的用意。