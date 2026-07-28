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▲手握狀元籤的廣州隊，最終如外界預期選中了潛力後衛宋昕澔（圖右三），讓他順利披上狀元戰袍，開啟職業籃球新篇章。（圖／政大提供）

▲宋昕澔的投籃穩定度非常讓人放心。未來在職業賽場上，首要課題是控制好助攻失誤比。（圖／記者林柏年攝）

2026年CBA選秀大會於今（28）日上午正式登場。手握狀元籤的廣州龍獅隊最終如外界預期，選中來自政治大學的潛力後衛宋昕澔，讓他順利披上狀元戰袍，開啟職業籃球新篇章。宋昕澔不僅成為CBA實施選秀制度以來第16位獲選的台灣球員，更接棒學長陳盈駿，成為台灣史上第2位CBA選秀狀元。選秀後兩岸都有聲音將他譽為陳盈駿接班人，政大雄鷹教練陳子威特別點出子弟兵挑戰CBA的最大優勢，就是他積極具侵略性的打法，以及強悍、不服輸的特質。過去我國後場球員來到CBA挑戰，不少人都獲得很高的評價，包括先驅者林志傑，以及目前都還在聯盟打球、並取得高成就的陳盈駿和林庭謙，對岸媒體和教練也都給予台灣後衛很高的後衛，可謂是有口皆碑。如今宋昕澔頂著狀元身分加入，被寄予厚望，壓力也不小。今年為CBA歷史上第12屆選秀大會，共有69名球員投入選秀，參選總人數高居歷史第五，競爭依舊相當激烈。巧合的是，2017年CBA選秀會上，當時廣州龍獅同樣以狀元籤選中台灣後衛陳盈駿。陳盈駿與宋昕澔皆出自苗栗明仁國中，陳盈駿也一直是宋昕澔長久以來學習與看齊的目標。如今兩人不僅系出同門，更先後被同一支球隊以狀元籤相中，完成了充滿傳承意味的接棒。一路陪伴宋昕澔四年的政大雄鷹總教練陳子威表示，球隊成立十周年之際能培養出CBA選秀狀元，是團隊的一大成就。他回憶道：「這四年來我們一路看著他成長，從原本的二號位（得分後衛）、雙能衛，最終成功轉型為真正的控球後衛。」陳子威透露，宋昕澔高中時其實不太開口講話，但為了勝任控球後衛，他改變了自己的態度。「現在無論是比賽還是練球，他都會主動去溝通、指揮團隊，甚至在關鍵時刻能扛下責任，心態與領導能力完全進化到另一個層級。」此外，政大近年積極參與國際賽事，包括讓球員參與世大運、去年暑假的AUBL（亞洲大學生籃球聯賽）以及世界大學籃球系列賽（WUBS）等，這些經歷讓宋昕澔快速成長。陳子威也期盼政大球員能勇敢向外拓展，「就像游艾喆在日本發展得很穩定一樣，希望昕澔能在CBA當上狀元並成為榜樣，讓學弟們知道挑戰海外職籃是有機會的。」談到宋昕澔未來在CBA職業賽場上的生存關鍵，陳子威教練直言：「講到最關鍵的，就是他的『心理素質』。這部分我完全不擔心，因為他完美詮釋了我們政大雄鷹的精神與Slogan，上一季UBA可以說是他帶領著我們。」CBA向來對球員身體素質要求高，不少台灣球員在此旅外都吃過苦頭，但這一點陳子威倒是不擔心，直言：「他的對抗性絕對能在職業賽場上生存，現階段最需要注意的是懂得如何保養身體、預防受傷。」「宋昕澔的投籃穩定度非常讓人放心。未來在職業賽場上，首要課題是控制好助攻失誤比，同時繼續保持他在控球技術上的侵略性，這是他的一大風格，也是他極大的優勢。」陳子威如此說道。據悉，宋昕澔的父母今日也親臨選秀會現場，與政大團隊一同見證這光榮的時刻。而在選秀大會結束後，宋昕澔已與廣州龍獅球團人員展開初步接觸，近期有望聽到正式簽約的好消息，準備好迎接他的CBA新秀賽季。