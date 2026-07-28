HAHABABY近日捲入商品設計爭議，今（28）官方發布《給小哈比的一封信》，向支持者及消費者致歉，並表示已重新檢視設計與製作流程，針對曾引發討論的商品陸續下架整理。品牌同時強調，若對產品、服務有任何建議，都歡迎與客服聯繫，將「認真傾聽、積極改善」。《NOWNEWS今日新聞》記者實際撥打HAHABABY官網的緊急聯絡電話，詢問爭議商品退貨事宜，客服人員接聽後態度良好，確實「認真傾聽」，不過，實際退貨處理仍以一般7日退貨規範為主，此外，HAHABABY官網公布的緊急電話末三碼為「987」，現在看起來也格外諷刺。
客服：7日內全新未使用可協助處理
客服人員表示，若商品仍在收到後7日內，且保持全新、未使用的狀態，品牌可以協助辦理退貨服務；消費者須由實際下單的會員登入帳號，並在訂單頁面留言，再由客服依訂單資料進一步確認。
當記者進一步詢問，若商品已經超過7日，但因近期爭議是否仍能申請退貨時，客服並未明確承諾可以退貨，而是再次表示，仍須由原購買會員透過訂單留言，才能協助確認個別情況，並未說明是否會針對爭議商品提供延長退貨、專案退款或其他特殊方案。
官方稱積極改善 爭議商品退貨仍待確認
HAHABABY雖在公開聲明中表示，將以負責任的態度面對爭議，並陸續下架相關商品，但目前從客服回覆來看，品牌尚未公開宣布爭議商品可不受7日期限限制辦理退貨。已超過7日的消費者，仍須提供原始訂單，再由客服個別確認。
官方緊急電話尾碼「987」超諷刺
值得注意的是，品牌官網公布的緊急聯絡電話為「0966-011-987」，尾碼「987」讓人忍不住會有過多聯想，沒出事前可能還不會有太多想像空間，也很有蔡阿嘎風格，但現在陷入抄襲風波，是在暗示消費者？還是諷刺打電話進去的民眾？不過，目前沒有證據顯示該電話號碼是品牌刻意挑選，號碼本身是否具有特殊含意。
HAHABABY聯繫方式
客服服務時間 ：週一至週五，上午10時至下午6時
Instagram：hahababyselect
Facebook：hahababyselect
LINE官方帳號：@hahababy
緊急聯絡電話 0966-011-987
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客服人員表示，若商品仍在收到後7日內，且保持全新、未使用的狀態，品牌可以協助辦理退貨服務；消費者須由實際下單的會員登入帳號，並在訂單頁面留言，再由客服依訂單資料進一步確認。
當記者進一步詢問，若商品已經超過7日，但因近期爭議是否仍能申請退貨時，客服並未明確承諾可以退貨，而是再次表示，仍須由原購買會員透過訂單留言，才能協助確認個別情況，並未說明是否會針對爭議商品提供延長退貨、專案退款或其他特殊方案。
HAHABABY雖在公開聲明中表示，將以負責任的態度面對爭議，並陸續下架相關商品，但目前從客服回覆來看，品牌尚未公開宣布爭議商品可不受7日期限限制辦理退貨。已超過7日的消費者，仍須提供原始訂單，再由客服個別確認。
官方緊急電話尾碼「987」超諷刺
值得注意的是，品牌官網公布的緊急聯絡電話為「0966-011-987」，尾碼「987」讓人忍不住會有過多聯想，沒出事前可能還不會有太多想像空間，也很有蔡阿嘎風格，但現在陷入抄襲風波，是在暗示消費者？還是諷刺打電話進去的民眾？不過，目前沒有證據顯示該電話號碼是品牌刻意挑選，號碼本身是否具有特殊含意。
客服服務時間 ：週一至週五，上午10時至下午6時
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