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🟡蝴蝶忍被童磨吸收前，對香奈乎比了什麼「神秘手勢」？

▲《鬼滅之刃 無限城篇 第一章》中，蝴蝶忍與童磨上演激烈對戰。（圖／Muse木棉花-TW YouTube）

🟡「純愛戰神」猗窩座：全身細節都是對未婚妻的執念

▲《鬼滅之刃無限城篇》上映後，猗窩座的人氣高漲，從殺害大哥炎柱的混蛋，變成「純愛戰神」。（圖／鬼滅之刃官網https://kimetsu.com）

🟡蛇柱、戀柱墜落無限城時的「生死扣」與愛心日輪刀

▲《鬼滅之刃無限城篇》中，暗藏「蛇柱」伊黑小芭內與「戀柱」甘露寺蜜璃的放閃環節。（圖／鬼滅之刃Twitter）

🟡善逸昏迷時，是誰在冥界「拉住他的腳」？

▲善逸在擊敗師兄後陷入昏迷，在夢中遇到爺爺的片段讓影迷們都動容。（圖／翻攝自Muse木棉花臉書）

🟡戰鬥場景對應心理，鬼的心魔空間

《鬼滅之刃 無限城篇 第一章》今（28）日將陸續在 Netflix、Disney+、巴哈姆特動畫瘋等串流平台上線，相較於影院大銀幕，飛快的戰鬥節奏、視覺資訊量極大，不少觀眾表示「眼睛根本跟不上」、「錯過了超多細節」，如今隨著作品登陸串流平台，觀眾握有「暫停」與「慢放」的操控權。《NOWNEWS》也整理值得粉絲仔細觀察的5大劇情與視覺細節。在影廳觀影時，這段悲壯情緒節奏極快，許多觀眾無法第一時間看清，但只要慢放蝴蝶忍被童磨吸收前的最後鏡頭，會發現她向香奈乎比出「特定手勢」，不少熱心網友對照日本手語與戰術手勢，發現該手勢的意思正是「別吸入」。蝴蝶忍或許是用最後一口氣提醒香奈乎，童磨的血鬼術含有能凍結肺部壞死的冰晶粉末，戰鬥時絕不能吸入呼吸道，動畫組透過微小的手勢細節，展現了蝴蝶忍至死都在保護後輩的堅定意志。《鬼滅之刃無限城篇》上映後，猗窩座的人氣高漲，從殺害大哥炎柱的混蛋，變成「純愛戰神」，雖然他在成為鬼後喪失了人類記憶，但動畫組在畫面設計上埋滿了虐心細節。展開時腳下出現的十二角雪花陣紋，圖樣與未婚妻「戀雪」頭上配戴的髮飾如出一轍。桃紅色的頭髮源自戀雪的和服顏色；身上的藍色條紋則是他人類時期（狛治）因偷竊救父而被刺上的犯罪烙印。在回憶畫面中出現的玩沙包場景，三個沙包顏色分別對應「師父慶藏、戀雪、狛治」。若暫停觀察，能發現代表戀雪的沙包破裂、豆子流出，暗示著兩人幸福的破滅。鬼殺隊眾人被打入無限城的混亂鏡頭中，其實暗藏「蛇柱」伊黑小芭內與「戀柱」甘露寺蜜璃的撒糖細節；首先是兩人共同墜落時雖然緊握雙手，但若放大畫面，會發現雙方交扣的方式是，確保萬一其中一方鬆手，另一人也能死死抓牢不放。此外，兩人落地後，蛇柱迅速擋在前面護妻，此時可以暫停觀察戀柱的「軟刀」，會發現她的日輪刀因為主人害羞與悸動，微幅扭曲變成愛心狀，是這次無情的戰場上，少有的可愛浪漫元素。善逸擊敗變成上弦陸的師兄獪岳後重傷昏迷，一度在精神世界與爺爺（前雷柱）相見，當爺爺對善逸說出「你是我的驕傲」後，善逸下意識想跟隨爺爺離開，此時腳下卻被某種力量死死拉住。畫面中地面開滿了代表陰陽交界的彼岸花，而鏡頭緊接著切換回現實世界，是愈史郎正在搶救善逸，有粉絲推測，在精神世界中，拉住善逸不讓他跨過三途川的，正是現實中硬把他從鬼門關拉回來的愈史郎。無限城有如迷宮般的建築設計，是電影中最受關注的話題之一，但 ufotable 耗資、耗時不單只是為了做出華麗場景，而是精心安排每個上弦鬼戰鬥的區域，暗指他們的心魔與過往。一間巨大的「武道館」，呼應他人類時期在素流道場習武的記憶與對強者的執念。帶有蓮花池的「寺廟、大殿」，呼應他身為「萬世極樂教」教主的偽善身分。滿地廢墟、雜亂無章的空間，暗指他急功近利、利己主義且混亂的內心世界。