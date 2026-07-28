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硬派武士動作遊戲 累積銷量破百套

《仁王3》DLC第一彈「慶安地獄變」相關資訊

▲主角竹千代和陌生妖怪相遇，來到未來的江戶，但這時候的江戶已經失去太平，變成宛如地獄般的世界。（圖／台灣光榮特庫摩提供）

▲DLC以1651年的「江戶・慶安」為舞台。（圖／台灣光榮特庫摩提供）

▲DLC推出新武器類型「盾鉾」、「忍盾鉾」。（圖／台灣光榮特庫摩提供）

▲全新強大的敵人登場。（圖／台灣光榮特庫摩提供）

▲「百境百怪繪卷」可透過挑戰隨機生成的戰鬥來強化的特殊裝備。（圖／台灣光榮特庫摩提供）

▲全新高難度模式「頓悟的旅途」（第三輪）登場。（圖／台灣光榮特庫摩提供）

《仁王3》DLC相關資訊

▲《仁王》系列在PlayStation Store、Steam推出優惠活動。（圖／台灣光榮特庫摩提供）

由光榮特庫摩推出的黑暗戰國動作RPG《仁王3》，宣布付費新增內容DLC第一彈「慶安地獄變」，預計在8月19日推出，不僅有全新舞台、武器類型、全新裝備等新要素，《NOWNEWS》一次整理DLC相關資訊、售價，供玩家參考。《仁王3》是一款以日本戰國時代為舞台的黑暗戰國動作RPG遊戲，玩家需要和妖怪等敵人展開激鬥，累計銷量已突破100萬套。《仁王3》延續《仁王》系列特色「硬派的武士動作」、「與戰國武將們交織出的厚重原創劇本」、「沉浸式刷寶與深度十足的流派打造」及「充實的線上多人遊玩」等正統要素加以進化。並加入「充滿挑戰的高難度開放地圖」與「武士和忍者兩種戰鬥風格」等新要素而成的集大成戰國誅死遊戲。《仁王3》DLC第一彈「慶安地獄變」，是以1651年的江戶慶安為舞台的新冒險。遊戲主角是成為將軍的竹千代，某日於夢中與一隻陌生妖怪相遇，被引導穿越時空前往未來的江戶。這時代是竹千代死後，失去太平、化作地獄的江戶。在獨眼劍豪柳生十兵衛與「西班牙」使節羅德里戈的協助下，竹千代將對抗對幕府心懷深怨的敵人，以及圍繞靈石而起的新陰謀。本作以1651年的「江戶・慶安」為舞台，無數妖怪、反叛軍，以及來自異國的鍊金術師齊聚於此，將這片土地變成一座混沌的戰場。「盾鉾」、「忍盾鉾」兼具堅固盾牌和鋒利的鉾刺，是攻守兼備的全新武器，熟練後還能用投擲盾牌的方式，進行中距離的攻擊。在未來江戶中有許多未知敵人，只要在這些死鬥中奪下勝利，就能獲得新裝備和魂核，提升自身力量。「百境百怪繪卷」是一種可透過挑戰隨機生成的戰鬥來強化的特殊裝備。進入繪卷中的世界，與妖怪展開激戰，獲勝後便能將繪卷作為裝備解鎖，進一步提升自身實力。戰鬥內容會根據敵人、關卡以及特殊規則等要素的不同組合而產生變化，擁有數億種以上的組合可能性，甚至有機會產生價值極高的稀有繪卷。全新高難度模式「頓悟的旅途」（第三輪）中，各地圖上部分敵人將隨機獲得強化增益效果，將其擊敗後必定掉落神器，本模式還將新增能進一步強化角色的多項要素，包括神器的上位恩寵，以及高數值且附帶強力特殊效果的隨機加成等內容，讓玩家能構築出更強力配裝的可能性。第一彈「慶安地獄變」2026年8月19日，第二彈「天草大亂」上市時間未定。個別購入568元；季票（包含2彈DLC）1140元，購買季票贈送「千千古吊飾（飾品）」，「數位豪華版」已包含此項DLC產品，敬請留意避免重複購買。PlayStation®5／Steam®一般版（實體版、下載版共通）1990元，特典版（僅販售實體版）3590元，數位豪華版（僅販售下載版）3130元。目前《仁王3》在PlayStation Store、Steam推出特價優惠活動，購買數位豪華版可享77折優惠，於Steam購買一般版也有64折的折扣。限制級。