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▲高雄最賺錢醫院周邊生活圈房價統計表，高雄長庚醫療結餘奪冠，但周邊房價表現相對平穩。（圖／台灣房屋提供）

健保署公布高雄最賺錢醫院名單，由高雄長庚醫院奪冠，然而台灣房屋統計周邊房價發現，長庚生活圈每坪均價僅 24.3 萬元，排名遠落後於其醫療結餘。反觀高雄榮總生活圈近兩年房價大漲 8.2% 拔得頭籌，房仲更透露，在醫護高薪族群支撐下，榮總周邊新建案單價已站穩 4 字頭。根據健保署最新財務報告，高雄五大最賺錢醫院由高雄長庚奪冠，其次為高醫、榮總、義大及阮綜合醫院。台灣房屋統計近兩年周邊房價，最賺錢的高雄長庚近兩年房價僅微幅上揚 3.2%，每坪均價 24.3 萬元，與其龐大的醫療收益相比，周邊房價表現相對平穩落後。其他包括阮綜合及高雄榮總周邊房價則均同步走揚。周邊房價表現最亮眼的為高雄榮總生活圈，每坪均價從 25 萬元上揚至 27 萬元，漲幅 8.2% 居冠。台灣房屋左營 R15 加盟店店東黃識頻分析，榮總生活圈具備福山國中學區與鼎金系統交流道機能，加上「悠活生活廣場」BOT 案利多發酵，吸引許多醫護高薪客群置產，在稀缺效應下，周邊新建案成交單價已站穩 4 字頭，進一步墊高區域價格水位。排名第二賺錢的高醫生活圈，近兩年房價則逆勢下修 6%，每坪均價由 29.3 萬元下滑至 27.5 萬元。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高醫生活圈屬剛需強勁熱區，前幾年受惠預售大案交屋拉高基期，但今年受整體房市降溫影響，買氣明顯收斂，加上近一年缺乏高價預售新案進場拉抬，少了高價成交支撐，房價因而出現較明顯修整。