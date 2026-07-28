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▲選秀後兩岸都有聲音將宋昕澔譽為陳盈駿接班人，政大雄鷹教練陳子威特別點出子弟兵挑戰CBA的最大優勢，就是他積極具侵略性的打法，以及強悍、不服輸的特質。（圖／政大提供）

▲2026年CBA中國男子職業籃球聯賽選秀大會今（28）日正式落幕，來自政治大學的宋昕澔，在首輪第一順位被廣州龍獅隊指名，成為台灣史上第二人。（圖／政大提供）

▲手握狀元籤的廣州隊，最終如外界預期選中了潛力後衛宋昕澔（圖右三），讓他順利披上狀元戰袍，開啟職業籃球新篇章。（圖／政大提供）

「如果有這個能力，我會想挑戰CBA。」這句宋昕澔寫在大學入學自傳最後的目標，如今真的成真了。2026年CBA選秀大會，廣州龍獅用狀元籤選進來自政治大學的後衛宋昕澔，讓他成為台灣史上第2位CBA狀元，延續了陳盈駿曾經寫下的傳奇。只是很少人知道，一路身處名校、站上鎂光燈前的宋昕澔，曾經也有想放棄籃球的時刻。宋昕澔在剛進入政治大學籃球隊時寫下自己的籃球故事，他說自己與籃球的緣分始於小學四年級的一次因緣際會。國中時他跨入傳統名校苗栗明仁國中，首次接受正規訓練，強大的同儕競爭與高強度課表一度讓他陷入適應危機。「我的轉捩點在國二。我不太適應高強度訓練，讓我一度有想放棄的念頭。」當時教練給了他進入12人名單的機會，面對每天艱苦的訓練，他曾懷疑自己是否適合走這條路。宋昕澔回憶，當時他告訴自己：「既然選擇了這條路，那就把它撐下去吧！」那一年的堅持，讓他分不清流下的是汗水還是淚水，但也鍛造出他在球場上「能收能放、極度穩定」的沉著心態。進入南山高中後，宋昕澔接受了科學化訓練，雖然高二在不被看好下挺進冠軍賽卻遺憾落敗，但他沒有被打倒，反而坦然面對：「沒拿過冠軍的我，學習到很多贏球學不來的東西。」這份成熟，也讓他開始注重課業與英文能力，因為他很清楚，身為一名運動員，必須隨時為邁向國際化的未來做好準備。進入政治大學前，宋昕澔替自己訂下中、長程目標。他希望在大一、大二時除了將自己原本球技持續加強外，希望把自己主修的科目學好，也希望自己能快速跟上學長的腳步，為未來的挑戰做好準備。大三大四階段，則希望自己有機會能往台灣籃球的最高殿堂前進，「在這之前要先把自己準備好，不管是身體的對抗，還是在球場上的理解力，這樣才能跟更上一個等級的學長們抗衡。」最後他寫下：「如果有這個能力我會想要挑戰CBA的。」如今這句話真的成了現實。宋昕澔在進入大學後逐漸成為雄鷹的核心人物。他帶領政大完成UBA五連霸，更擔任球隊隊長，成熟的領導能力也讓他在即將邁入職業時受到更多球隊關注。真正讓他聲名大噪的，是2025年首屆亞洲大學生籃球聯賽（AUBL）。整個賽事期間，他繳出場均21.8分、5.5籃板、5.6助攻、1.8抄截的全能數據。決賽面對強敵更轟下29分、12籃板、6助攻，率領政大奪下首屆冠軍，並獲選決賽MVP。2017年廣州龍獅隊在選秀會上用狀元籤選中陳盈駿，開啟了陳盈駿在CBA的輝煌篇章。近10年後的今天，廣州龍獅再次用首輪第一順位，選中了同樣來自台灣的宋昕澔。讓他成為CBA選秀史上第16位被選中的台灣球員，更是繼學長陳盈駿之後，台灣籃壇史上第二位CBA選秀狀元。從國二差點撐不下去的挫折，到政大自我介紹信裡的立志，如今接過廣州龍獅隊史第三位狀元的火把，宋昕澔踏上了學長走過的光榮之路，翻開屬於他的職業新篇章。