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流浪貓擁28根腳趾追平金氏紀錄！比一般貓多10根

▲▼托比擁有28根腳趾，讓牠的腳掌看起來比正常貓咪還大，莫名自帶一股霸氣感。（圖／翻攝自IG@thepolydactylpair）

28根腳趾創紀錄！害羞浪浪愛跑跳也喜歡討抱抱

▲托比成功拿到金氏世界紀錄認證，但一副事不關己的樣子。（圖／翻攝自IG@thepolydactylpair）

美國密西根州一隻曾是流浪貓的托比，因天生擁有28根腳趾，比一般貓多出10根腳趾，追平金氏世界紀錄，成為全球腳趾最多的貓咪之一，與2002年創下紀錄的加拿大貓咪傑克（Jake）並列。雖然擁有罕見的多趾特徵，但托比健康狀況良好，日常生活完全不受影響，除了修剪指甲較費時外，與一般貓咪沒有差異，如今更成為活潑又親人的家庭成員。現年10個月大的托比住在美國密西根州蘭辛市，原本是一隻流浪貓，直到2025年被飼主亨德森（Delaney Henderson）收養。亨德森當時只是想替家中的另一隻救援貓康妮（Connie）找個玩伴，沒想到第一次看見托比的腳掌，就發現牠和一般貓咪截然不同。亨德森表示，家中的康妮本身也是多趾貓，因此原本以為托比只是多長幾根腳趾，沒想到仔細一看才發現，托比的腳趾數量遠超過預期，讓她當場相當震驚，直呼：「我第一次看到牠的腳掌時，真的不敢相信自己的眼睛。」根據金氏世界紀錄認證，托比全身共有28根腳趾，成功追平全球最多腳趾貓咪的紀錄，比一般貓咪足足多出10根。雖然擁有特殊的身體構造，但托比的健康與日常活動絲毫未受影響。除了因腳趾較多，修剪指甲時需要花費更多時間外，其餘生活、行動能力都與一般貓咪沒有差別。亨德森透露，托比剛到家時個性相當害羞，如今已經變成充滿活力的小貓，不但經常把家具當作跳台四處奔跑，還喜歡飛撲各種物品，只要有人打開放零食的櫃子，就會興奮地不停喵喵叫。此外，托比也十分親人，平時很喜歡被抱，只要有人摸牠，就會立刻發出呼嚕聲。亨德森表示，托比是一隻非常特別又可愛的貓咪，全家都很開心能夠收養牠，並陪伴牠展開全新的生活。