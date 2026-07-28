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圓滾滾的身材、肉肉的小肚子，總讓飼主們直呼「好可愛」。看似圓潤的「胖貓」，可能正面臨健康危機。近年家貓肥胖問題日益普遍，獸醫師提醒，貓咪肥胖可能增加糖尿病、關節疾病、泌尿道疾病等風險，加上飼主與寵物配合難度高、花費時間長， 與其等到需要減肥，不如及早建立正確體態管理觀念。愛貓園獸醫師張保得指出，根據美國寵物食品協會最新台灣寵物體重管理調查顯示，超過六成家貓有減重空間，其中約三成體脂肪已超過理想體重30%以上。在張保得醫師的門診觀察中，約有五成就診貓咪體重過重。研究顯示，肥胖貓因關節問題就醫的比例接近一般貓咪三倍，糖尿病發生率更增加3.9倍；此外，肥胖也與代謝及免疫系統失衡有關，可能提高腎臟疾病、腫瘤等風險，同時增加麻醉風險。目前獸醫臨床最常使用 BCS（體態評分表）評估體脂訪，除了觀察骨骼輪廓與腰腹線條，也會觸診確認脂肪厚度，並綜合評估「體重、肌肉量與脂肪量」，精準判定貓咪的理想體重。張保得醫師強調，及早發現體態異常遠比事後減重重要。尤其貓咪絕育後，新陳代謝下降，所需熱量可能比絕育之前少。若未同步調整飲食，容易有「吹氣球」的感覺。許多飼主發現貓咪變胖便直接減少飼料量。但張保得醫師提醒，這種方式容易讓貓咪因飢餓討食、增加壓力，也可能造成營養失衡。若熱量不足時，動員大量脂肪進入血液，最終堆積於肝臟，引發脂肪肝發生的風險。體重管理絕非「少吃一點」，而是在控制熱量的同時，確保蛋白質、礦物質等關鍵營養充足，並兼顧飽足感。建議選擇能兼顧飽足感的機能飲食，幫助貓咪穩定維持理想體態並降低復胖風險。秉持「預防勝於治療」理念，由陳正倫獸醫師創立的寵物保健品牌「嬌寵醫生」，推出「胖貓專科體態管理機能糧」，是全台首款導入「低升糖控卡」設計。符合AAFCO/NRC精準營養配比，減少不必要的穀物添加，不僅有效調控卡路里，還能從源頭避免血糖波動與脂肪囤積，維持穩定飽足感。配方中更加入四大草本代謝引擎，提供「主動代謝幫助」，達到「阻（Block）」與「燃（Burn）」的效果，兼顧肌肉維持與完整營養，是體控貓咪處方後最佳銜接方案。此外，產品重視適口性，並採台灣在地製造、人食級油品微奈米噴覆技術、高壓鎖鮮製程，通過ISO 17025國家認證實驗室及SGS多項檢驗，希望從每天的飲食開始，陪伴貓咪長期維持理想體態，建立健康、穩定的生活習慣。