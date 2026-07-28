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參考日本制度 照顧者可望獲更多保障

吳宗憲：制度方向支持 細節仍須審慎討論

立法院會今（28）日三讀通過《民法》第1223條修正案，正式刪除兄弟姊妹特留分。不過，外界關注法務部原本希望一併建立的「特別貢獻分」制度，最終並未納入此次修法。據了解，由於法務部草案尚未正式送進立法院，加上制度認定標準仍有不少爭議，因此朝野決定分開處理，先完成已有高度共識的兄弟姊妹特留分修法。現行《民法》規定，兄弟姊妹屬於法定繼承人，即使被繼承人生前透過遺囑將財產留給特定對象，兄弟姊妹仍可依法主張一定比例的特留分。隨著社會家庭型態改變，外界普遍認為，兄弟姊妹成年後多半各自獨立生活，未必存在扶養或經濟依賴關係，現行制度已不符社會現況，也限制被繼承人依自身意願處分財產。因此，立法院今天三讀通過《民法》第1223條修正案，刪除兄弟姊妹特留分規定，未來被繼承人可透過遺囑，自由決定是否將財產留給兄弟姊妹，讓遺產分配更符合個人意願與家庭實際照顧情形。不過，在審查修法過程中，法務部也同步提出建立「特別貢獻分」制度，希望一併納入此次修法。法務部參考日本制度，規劃增訂規定，明定繼承人中有對被繼承人事業提供勞務、為財產上給付、對被繼承人提供療養看護，或以其他方式協助維持、增加被繼承人財產，具有特別貢獻者，於遺產分割時，其特別貢獻價額可加入應繼分中計算，讓長期照顧或付出較多的繼承人，能獲得較合理的遺產分配。然而，由於法務部目前尚未將相關修法內容送交立法院審議，加上「特別貢獻」如何認定、哪些照顧行為可納入計算、價額如何換算、如何舉證，以及繼承人無法達成共識時法院應如何認定等問題，法界仍有不同意見，部分人士也擔憂，認定標準若欠缺一致性，未來恐怕反而衍生新的家庭紛爭與繼承訴訟。因此，朝野協商後取得共識，先完成刪除兄弟姊妹特留分修法，至於法務部規劃的「特別貢獻分」制度，待草案正式送進立法院後，再另行審慎討論。提案修法的國民黨立委吳宗憲表示，刪除兄弟姊妹特留分，與建立「貢獻分」制度，是兩件可以並行的制度，但不能因為還沒完整討論貢獻分制度，就讓手足特留分這個完全不合時宜的制度繼續存在，這也是他在委員會審查時一再強調的立場。吳宗憲指出，「貢獻分」是法務部參考日本制度所提出，目的在於讓長期照顧被繼承人，或對其財產維持、增加有特殊付出的繼承人，在分配遺產時獲得合理評價，整體方向值得支持。不過，吳宗憲也表示，貢獻分涉及哪些照顧行為可以計算、如何換算金額、如何舉證，以及繼承人協議不成時法院如何認定等細節，仍須等法務部草案正式送進立法院後，才能逐條審慎討論。目前法務部僅完成草案預告，尚未送達立法院；他也呼籲，制度必須確保真正付出者獲得合理回饋，也要避免衍生新的家庭爭議。