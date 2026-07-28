我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近三年新北五大精華區平均房價變化，板橋、中和、永和與三重房價均呈現微幅回檔，僅新店區逆勢展現正成長。（圖／中信房屋提供）

別再相信房價只漲不跌！受央行「金龍海嘯」信用管制與房貸水位限制衝擊，新北市核心精華區房價全面陷入高檔盤整。據中信房屋最新統計實價登錄發現，上半年板橋、中和、永和與三重等傳統蛋黃區成交均價全線走跌；唯獨新店區憑藉強勁剛需與三大建設利多逆勢抗跌，成為新北五大精華區唯一的亮眼黑馬。受央行信用管制與銀行房貸水位偏高影響，買方觀望氣氛濃厚，市場成交量大幅萎縮。中信房屋研展室彙整實價登錄統計，今年上半年板橋區平均成交單價降至 57.1 萬元（較 2024 年同期下修 1.7%）；中和區降至 52.4 萬元（跌幅 1.1%）；永和區降至 56 萬元（下跌 0.9%）；三重區亦微跌至 54.1 萬元（跌幅 0.6%）。中信房屋研展室副理莊思敏表示，核心精華區機能成熟且剛需穩定，儘管價格出現高檔震盪修正，但回檔幅度仍相對溫和。相較於其他四大區全面走弱，新店區平均房價卻由 2024 上半年的 48.3 萬元推升至 49.5 萬元，近三年逆勢成長 2.5%。莊思敏分析，新店展現強大韌性主要歸功於三大利多：第一是裕隆城、十四張聯開案及央北重劃區等重大開發穩步進行，注入強勁動能；第二是與台北市僅一橋之隔，交通便利且房價相對親民，深受雙北首購族青睞；第三則是擁有成熟商圈與豐富綠地，居住品質極佳，自然具備優異的抗跌保值性。展望未來市況，莊思敏指出，目前房市已全面回歸自住與剛性需求主導，買方購屋態度更趨理性，市場交易風格由過去快速追高轉為價格具彈性空間。對於有實際居住需求的買方而言，現階段市場議價空間拉大、競價壓力明顯減輕，反而是挑選優質物件並積極布局的理想時機；對於賣方，則建議適度調整開價預期貼近市場行情，才能順利加速交易與資金回籠。