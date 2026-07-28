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台股今（28）日開低走低，收盤重摔逾2000點，慘成史上收盤第三慘紀錄，今收盤下跌2030.83點、跌幅4.65%，收41603.36點，周月季線等全數跌落；成交量8,094.82億元。在本月17日歷史最大跌點2953.71點後，兩週內再度改寫紀錄。權王台積電下跌約3%、70元，2280元；聯發科更是慘收跌停價位3315元；台達電則幾乎在11點後都鎖在跌停價位1580元。台塑集團股多檔跌停，包含南亞、南亞科、台勝科、福懋科等，其餘南電也跌逾9%，台化、台塑都下挫超過半根。跟南電同屬載板三雄的欣興、景碩同樣打入跌停，分別為764元、639元。被動元件今日同樣倒一片，國巨收跌停價，僅剩563元；其餘大毅、華新科、禾伸堂、天二科技、光頡、信昌電等同樣跌停。上市櫃合計僅有4檔漲停、97檔跌停。成交量前十名分別為元大台灣50、群創、友達、聯電、力積電 、元大高股息、華航、友訊 、緯創 、長榮航；其中僅航空雙雄收紅，分別為21.75元、42.75元。