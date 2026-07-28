（更新時間14:00，新增大雷雨警戒範圍）

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▲本周天氣呈現越來越穩定的趨勢，午後出現大雨的機率逐日降低。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

南方雲系北移，配合午後對流發展，中央氣象署今（28）日發布大雷雨警訊，有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨瞬間較大雨勢、閃電落雷，請慎防溪水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。氣象署預報員葉致均提醒，今天水氣依舊偏多，東南部及恆春有局部短暫雨，花蓮、中南部也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、宜花山區有雷陣雨，且山區有大雨機率，明天清晨北部也有零星短暫雨。周四各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨；周五中南部有零星短暫雨，午後西半部地區及東半部山區仍有短暫雷陣雨。周六至下周一受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。