（更新時間14:00，新增大雷雨警戒範圍）南方雲系北移，配合午後對流發展，中央氣象署今（28）日發布大雷雨警訊，有短延時強降雨、冰雹發生，並伴隨瞬間較大雨勢、閃電落雷，請慎防溪水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。
🟡14:00發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至15時00分
📍警戒區域：嘉義市、嘉義縣、臺南市
🟡13:56發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至14時56分
📍警戒區域：臺南市
氣象署預報員葉致均提醒，今天水氣依舊偏多，東南部及恆春有局部短暫雨，花蓮、中南部也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、宜花山區有雷陣雨，且山區有大雨機率，明天清晨北部也有零星短暫雨。
周四各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨；周五中南部有零星短暫雨，午後西半部地區及東半部山區仍有短暫雷陣雨。周六至下周一受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
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📍持續時間至15時00分
📍警戒區域：嘉義市、嘉義縣、臺南市
🟡13:56發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至14時56分
📍警戒區域：臺南市
氣象署預報員葉致均提醒，今天水氣依舊偏多，東南部及恆春有局部短暫雨，花蓮、中南部也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、宜花山區有雷陣雨，且山區有大雨機率，明天清晨北部也有零星短暫雨。
周四各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨；周五中南部有零星短暫雨，午後西半部地區及東半部山區仍有短暫雷陣雨。周六至下周一受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。