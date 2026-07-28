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蔣萬安拋「倒閣」逼宮卓榮泰：能讓他負責當然是最好

台北市長蔣萬安日前才搶第一號召民眾725上凱道「反癌油」，主辦方更號稱活動湧入超過20萬支持者；孰料活動才剛落幕，他再度出招喊「倒閣」，更透露這段期間已有不少立委私下與他討論。如此震撼的消息一出，資深媒體人王瑞德忍不住痛批，蔣萬安根本是病急亂投醫、不知黨國疾苦，反酸：「請問有哪位立委會理你？」王瑞德表示，因為參加遊行人數不如預期，蔣萬安病急亂投醫，竟然嗆聲如果行政院長卓榮泰不下台，他將會認真思考，用「倒閣」讓他下台。其實，這已經是蔣萬安第2次提出「倒閣」，問題是這也突顯出他根本「不知黨國疾苦」。王瑞德續指，整個國民黨的區域立委，好不容易利用普發一萬元變相買票手段，平安以32比0度過大罷免，但是等同再選一次、再花一次錢、再組織動員一次，如今蔣萬安要倒閣，事實上換掉一個卓榮泰，可以立刻改提名別人，一旦賴清德總統直接宣佈解散立法院，不僅全體區域立委要重選，連不分區立委名單也要全部重擬，他吐槽：「此時此刻，請問有哪位會理你？」蔣萬安27日在政論節目《中午來開匯》表示，其實這段期間已有不少立委私下與他討論，而在去年面對全台大罷免時，自己就曾提出倒閣構想，希望朝野站在公平基礎上「要選大家一起選」，不該只有國民黨立委在地方疲於奔命，民進黨立委卻置身事外。如今情勢不同，面對卓榮泰拒絕負責、總統賴清德又遲遲不願道歉，在目前國會結構下，各方確實應該重新思考倒閣的可能性。蔣萬安強調，如果能透過倒閣讓卓榮泰為癌油事件負起政治責任，「當然是最好的方式」；不過，他也重申，仍須待藍白討論好，才會有下一步，如果國民黨有共識、民眾黨也支持，那麼他是樂觀其成。