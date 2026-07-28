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猛誇陳其邁「敢講真話」 盧秀燕反酸：我是國民黨沒人理

繼上午主動稱讚高雄市長陳其邁「代表廣大台灣人民向中央發問」後，台中市長盧秀燕今（28）日下午在議會答詢時，再度公開力挺陳其邁，稱讚他「有專業、有良知、敢講真話」，二度強調「雖然我跟陳其邁市長不同政黨，我還是要高度肯定他為台灣人發聲。」話鋒一轉她也感嘆「我是國民黨籍，所以行政院不會甩我，我講什麼他們都沒在聽。」盧秀燕上午受訪時，談到台北市長蔣萬安爆料陳其邁在行政院會中質問「20%是誰決定的？」一事，表示陳其邁提出的疑問，也是她這段時間一直追問中央的問題。下午答覆國民黨市議員楊大鋐質詢時，再度對陳其邁表達高度肯定。盧秀燕表示，雖然兩人分屬不同政黨，但陳其邁身為醫師，具有專業背景，對食品安全相當了解，「他是有良知的，他替所有台灣人問了一個問題，這20%到底是誰決定的？」盧秀燕指出，「20%標準」讓全國公務員、市場端與地方政府疲於奔命，她形容整個政策「不是找麻煩、折騰人嗎？」中央在輿論壓力升高後，又改口要求全面下架，等於讓第一線人員重複作業，「全部再下架一遍」。她還原當天行政院會議情形表示，陳其邁當時用台語直接問「誰決的？」並提到地方因20%標準而人仰馬翻。她質疑，目前的制度幾乎變成由廠商自行認定產品含量，甚至可能出現廠商宣稱不到20%，實際卻高達80%、100%的情況，「下架搞兩三次，是嫌我們太閒嗎？」盧秀燕再次強調，自己雖與陳其邁不同政黨，但仍要高度肯定他「用專業替食安把關、敢講真話、敢問問題」。她隨即感嘆，「我是國民黨籍，所以行政院不會甩我，我講什麼他們都沒在聽。」並表示，陳其邁曾擔任行政院副院長，在中央具有一定分量，因此講話更有影響力。盧秀燕最後表示，外界聚焦陳其邁當時是用什麼語氣發言、是否動怒，但她認為真正值得關注的是，「他是一位願意替台灣食安發聲的民進黨政治人物。」她也在議會反問在場者，「有多少人敢替台灣人民說，這19批產品不該重新上架？其他民進黨政治人物敢做到嗎？」表示這正是她公開肯定陳其邁的原因。