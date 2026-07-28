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▲民進黨團與沈伯洋出席美國職棒紐約大都會隊「台灣日」。（圖／沈伯洋辦公室提供）

台北市長參選人沈伯洋持續訪美行程，並於台灣時間26日與中華職棒會長蔡其昌、立法委員吳思瑤、陳培瑜、王定宇等訪美團成員會晤民主黨籍紐約州聯邦眾議員George Latimer，就地方治理交換經驗；27日則出席第22屆紐約大都會隊「台灣日」，沈伯洋也把握觀賽場合，與其他國家代表及當地民選官員廣泛交流，從市政治理、產業發展、人才交流到防災等議題無所不談，展開難得的「運動外交」。沈伯洋競辦表示，Latimer歷任紐約州眾議員、州參議員，並於2018年至2025年擔任威徹斯特郡郡長，累積地方財政、基礎建設、公共安全及經濟發展等治理經驗，2025年就任紐約州第16選區聯邦眾議員。由於郡長職能與大型城市治理有諸多相通之處，沈伯洋此次與Latimer就地方治理交換經驗，盼汲取不同城市的治理思維，作為未來推動台北市政的參考。第22屆紐約大都會隊「台灣日」於花旗球場登場，蔡其昌與台灣出生的NASA太空人林琪兒擔任「雙主投」開球嘉賓，許多台灣鄉親身穿台灣球衣入場觀賽，現場氣氛熱烈。沈伯洋表示，坐在大都會球場，看見蔡其昌帶著台灣元素站上投手丘，與林琪兒共同投出象徵台美情誼的一球，令人感受到運動凝聚社群、連結彼此的力量。沈伯洋分享，他在美國求學期間便經常進場看球，早年居住費城時常前往紐約觀賽，後來赴加州深造，也曾十多次走進天使球場，棒球是他在美生活的重要記憶。此次參與大都會台灣日，又獲得大都會球星Juan Soto的簽名球棒，讓他格外開心與興奮，也為這趟訪美行程留下難忘紀念。沈伯洋表示，大都會隊台灣日活動在法拉盛舉辦已逾20年，長年凝聚旅美台灣人，也讓更多人透過棒球看見台灣。他提到，此次活動不僅感受到旅美台灣人的熱情，也在觀賽過程中與其他國家代表及地方民選官員自然交流，從運動延伸至城市治理，開展一場難得的城市外交。沈伯洋指出，這兩日持續進行許多市政交流，議題包括地方稅務、防災及可負擔住宅等。除了前往地方首長辦公室交換經驗，大都會隊台灣日也邀請其他國家代表與當地民選官員出席，讓大家得以一邊觀賽、一邊交談，在較為自然的場合中延伸更多討論。沈伯洋表示，交流內容相當廣泛，從產業、人才、交通、住宅政策及防災，到地方產業落地、農產品發展等議題均有觸及；雙方也談到地方政府如何在防災與安全韌性等面向，與國防及應變體系建立協力機制，並就實際治理經驗交換意見。沈伯洋指出，這些交流也是「無限城」概念的重要一環。台北未來要與其他城市建立真正的連結，產業與商業是最基本的交流基礎；當不同城市各有需求，雙方合作的可能性就會提高，進而促成人才交流、招商合作及公務人員互訪，讓城市交流落實在具體層面。沈伯洋表示，交流過程中，也有與會人士談及今年訪台規劃，並表達持續對話的意願，透過此次訪美行程，台北得以從不同城市的治理經驗汲取參考，也能進一步拓展國際視野，為未來與各城市建立實質合作累積更多可能。