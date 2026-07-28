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▲東野圭吾在中國擁有龐大讀者群，對中國出版市場有極大影響力。（圖／美聯社／達志影像）

日本推理小說大師東野圭吾23日因大腸癌辭世，享壽68歲，講談社27日正式發布訃聞後，不僅震撼日本文壇，也在華語世界掀起大批書迷悼念潮。東野圭吾長年擁有龐大中文讀者群，曾連續3年登上中國「外國作家富豪榜」榜首，代表作《解憂雜貨店》、《白夜行》等作品累積驚人銷量，影響力甚至超越不少華文界知名作家。根據中國媒體《上游新聞》報導，東野圭吾在中國擁有龐大讀者群，2011年憑藉《白夜行》首次躋身中國「外國作家富豪榜」第5名，之後自2017年至2019年連續3年奪下榜首。其中，2018年版稅收入高達人民幣4200萬元，幾乎是前一年的兩倍；2019年版稅收入仍達約人民幣3000萬元，持續維持高人氣。東野圭吾在中國出版市場的影響力，也反映在作品銷量上。鳳凰網讀書頻道2022年曾分析，他的代表作《解憂雜貨店》2014年推出簡體中文版後，短短4年銷量便突破1000萬冊，占全球累計1300萬冊銷量的大宗。2008年至2022年間，僅新經典文化引進出版的52部東野圭吾作品，累積銷量便超過2300萬冊。報導並以中國作家余華的《活著》及路遙的《平凡的世界》作為對照，指出這兩部出版逾30年的華文經典，截至2020年累積發行量約2000萬冊，凸顯東野圭吾作品在中國市場的高度號召力。分析指出，東野圭吾能迅速打開中國市場，與日劇《白夜行》的熱播密切相關。2007年前後，中國網路影音與下載資源快速普及，《白夜行》透過網路傳播累積大量人氣，也帶動原著小說熱賣，使東野圭吾自2008年起成功打開中國出版市場。東野圭吾在中國出版界甚至形成特殊現象。日本推理文學大師松本清張在日本文壇的地位普遍被認為高於東野圭吾，但在中國市場，出版社經常引用東野圭吾曾說過的「松本清張是影響我創作生涯極深的作家」，作為宣傳文案，藉此提升松本清張作品的市場吸引力，也側面反映東野圭吾在中國讀者間的影響力。東野圭吾辭世消息傳出後，大批中國網友湧入社群平台留言悼念。知名作家、文化學者易中天也在微信公眾號發文表示，自己與外孫女都是東野圭吾的忠實讀者，「無論壓力有多大，只要讀東野圭吾，我的心情就能歸於平靜。那些艱難的日子，是因為東野圭吾的書才能讓我安然渡過。」最後更感嘆：「先生怎麼能棄我而去。」東野圭吾以《放學後》、《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》、《流星之絆》、《解憂雜貨店》等作品聞名，不僅多次獲得日本文學獎項，也有大量作品改編為電影、電視劇及舞台劇，在日本及華語地區累積廣大讀者，被視為近代最具代表性的日本推理小說作家之一。