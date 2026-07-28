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50多歲男發燒、頭痛 通報確診日本腦炎住院中

染日本腦炎大多無明顯症狀 嚴重恐意識改變、死亡

國內出現今年首例日本腦炎死亡病例！疾管署今（28）日公布一名桃園70多歲女性在7月中出現無力、嗜睡、發燒等症狀，前往急診就醫住院，通報採檢確診「日本腦炎」，後續因病況惡化，7月下旬不幸過世。疾管署防疫醫師林詠青說，個案居住在桃園市桃園區，本身有高血壓病史，因為7月中旬出現無力、嗜睡及發燒等症狀，發病後症狀持續沒改善，兩天後前往醫院急診就醫並收治住院，轉至加護病房治療，經醫院通報採檢確認為日本腦炎。後續因病況惡化於7月下旬，住院一週後不幸因呼吸衰竭過世，為今年首例日本腦炎死亡病例，同住者無疑似症狀，個案住家附近有水稻田、溪流、豬舍及鴿舍等高風險場域。另一例則是桃園市大園區的50多歲男性，林詠青指出，個案7月中旬出現發燒及頭痛等症狀，2日後因昏倒至醫院就醫，後經醫院通報採檢確認為日本腦炎，目前住院治療中。衛生單位已展開相關調查，並針對個案居住地周邊高風險場域懸掛誘蚊燈，同時加強民眾衛教宣導及適齡幼童預防接種等防治措施。疾管署監測資料顯示，國內今年累計10例確定病例，其中1例死亡，分別為桃園市6例、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及花蓮縣各1例。疾管署副主任李佳琳提醒，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2022至2025年全國同期確定病例數分別為17、19、21 及19例，死亡病例數與近年同期相當(1-2例)；確定病例以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，請民眾提高警覺，不可掉以輕心。疾管署表示，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘、灌溉溝渠及溪流等處。大部分的人感染日本腦炎「無明顯症狀」，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地無法辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。請民眾儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動。如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。若住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。