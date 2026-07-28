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薛瑞福：美法案已指示與台灣建立無人機的非紅供應鏈

「無人載具特別條例草案」今（28）日在立法院聯席審查，但未達共識，全數保留送交黨團協商。針對台灣無人機發展的重要性，印太安全研究所（IIPS）主席、前美國國防部助理部長薛瑞福（Randy Schriver）近期表示，借鏡烏克蘭戰爭經驗，台灣有必要建立並強化無人機作戰能力，並透過訓練提升運用成效。薛瑞福於7月26日至8月1日率團訪台，並於近日接受《自由時報》專訪，針對此行目的，薛瑞福表示，希望深入了解台灣軍事現代化進展、未來聯合作戰部署，以及無人機與多域無人機在聯合部隊中的運用。適逢立法院審查無人機條例，薛瑞福指出，美方不會干涉台灣內部政治，但從烏克蘭戰爭經驗來看，台灣確實需要建立無人機作戰能力，並藉由訓練才能發揮其成效。談及台美無人機產業合作，同場的史丹佛大學胡佛研究所榮譽訪問學者坤肯（Michael Kuiken）則表示，台灣擁有世界頂尖製造能力與創新優勢，美國則具備專業技術。薛瑞福更指出，美國《國防授權法案》（NDAA）已明確要求與台灣合作發展無人機，建立非紅供應鏈，台美應攜手降低對中國關鍵礦物與零組件的依賴。