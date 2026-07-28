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▲郭碧婷（如圖）透露不讓女兒看《白雪公主》，因為認為故事沒有帶給女兒努力的正面形象。（圖／翻攝自微博@王太弱）

女星郭碧婷在2019年嫁給向佐後，陸續生下一對兒女，備受公婆疼愛，日前還傳出將接手向華強的千億家產。而近日郭碧婷登上育兒節目《戶外成長計劃》，聊到自己的育兒觀念，透露女兒喜歡看公主故事，但不會讓女兒看迪士尼經典童話故事《白雪公主》，因為不認同被欺負就要男人救，而是要教女兒懂得靠自己，一席話直接讓粉絲讚爆。郭碧婷在節目中，與李靜聊到被外界視線影響這件事，她以自己女兒舉例，透露女兒很容易被影響，並說到自己女兒很漂亮，也很喜歡看公主的故事，但她只敢給女兒看部分公主故事，像是《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》等，但不會讓女兒看《白雪公主》，「我不能理解，妳為什麼一定非得遇到個男的，那個男的救了妳，妳就得嫁給他，這什麼意思呀，就是我不理解為什麼妳不努力呢？」郭碧婷進一步解釋，認為《白雪公主》沒有給女兒帶來任何努力的正面形象，超正面觀點讓李靜在一旁稱讚，並表示：「我們不要去讓孩子去換取別人對你的關注和愛，而是展現自我，贏得別人對你的關注。」兩人的育兒觀也讓網友都超認同，紛紛大讚：「從小培養獨立意識，郭碧婷育兒觀真的很通透」、「清醒寶媽在線，童話篩選真的很有必要」、「依附別人肯定不行，要有自己的想法，自己的工作和價值」、「《白雪公主》真的很莫名其妙，死了躺那王子想把她帶走就帶走了，然後醒了就要嫁給他了。」