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「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」將於8月1日起至2日止，在桃園竹圍漁港盛大登場。本次盛會特別邀請現役NBA飛人級巨星拉文（Zach LaVine）來台參與，桃園市政府期盼藉體育巨星魅力，展現體育、公益與文化觀光交織的多元城市風貌。受邀來台的拉文以極致爆發力與無死角的得分技巧風靡全球，曾兩度入選NBA全明星陣容，並於2021年代表美國男籃勇奪東京奧運金牌。他連續兩屆勇奪NBA灌籃大賽冠軍，以驚人滯空高度上演「罰球線起跳胯下換手扣籃」等滿分表現，締造灌籃大賽歷史上的不朽經典，奠定近代「飛人」代表地位。拉文此次來台行程滿檔，將拜會桃園市政府、出席「國際職籃球星表演賽」、參與公益見面會及大溪城市導覽。市府期盼在今年活動進一步擴大跨界整合規格的基礎下，完美結合音樂展演、體育賽事與本土原創文化，深化桃園珍珠海岸的觀光品牌定位。拉文預計於7月31日抵台後，前往桃園市政府拜會，由張善政市長親自接待，代表桃園市民表達最熱烈的歡迎。市府此次邀約拉文參與交流賽與音樂節，不僅象徵桃園在推動國際體育交流上邁出極具意義的重要一步，更期盼能透過體育結合音樂、觀光與文化，大幅拓展桃園的國際視野。8月1日，拉文將前往竹圍漁港天幕球場，出席結合音樂節舉辦的「國際職籃球星交流賽」。今年邁入第二屆的賽事特別以「Taoyuan Moment」為活動標語，代表桃園以籃球為媒介，凝聚在地文化、城市風光與群眾熱情。屆時，拉文將與「桃園台啤永豐雲豹」球星代表一同現身「海岸熱血」舞台，現場也將舉辦三分球大賽及熱血沸騰的灌籃大賽，由六位本土飛人好手一決高下。此外，拉文也將登上音樂節的主舞台，希望匯聚國際級球星與在地能量，結合籃球運動、音樂饗宴與城市特色，形塑為夏季最具代表性的亮點時刻。在緊湊的活動之餘，市府亦規劃拉文深入體驗桃園在地人文風貌的觀光行程。8月2日上午，拉文預計出席由桃園市政府體育局結合在地企業「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」與「財團法人中華民國唐氏症基金會」共同舉辦的公益球迷見面會，邀請大眾一同認識唐氏症基金會，鼓勵社會持續關注與支持身心障礙者；當天下午則安排大溪老街城市導覽，讓拉文實地走訪具濃厚歷史文化底蘊的復古建築。市府期待透過此趟文化觀光之旅，讓拉文充分感受桃園的在地特色，對台灣留下深刻美好的回憶。