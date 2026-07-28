沒有 Switch也沒關係，一樣能合西瓜！由日本開發商 Aladdin X 推出的人氣益智遊戲《西瓜遊戲》，以及續作《西瓜遊戲 Planet》，於7月27日登上PC（Steam）及PS5平台。兩款遊戲單款售價皆為新台幣60元，Steam更推出雙遊戲組合包，優惠價僅98元，不到一張百元鈔票就能一次帶走。
下載突破1300萬 全球瘋「西瓜熱潮」
《西瓜遊戲》最初是Aladdin X旗下投影機產品的內建小遊戲，2021年12月登上Nintendo Switch後逐漸累積人氣，並於2023年因大量實況主、VTuber及網紅直播遊玩迅速爆紅，掀起全球玩家挑戰合成西瓜的熱潮，目前系列累計下載量已突破1300萬次。
玩法簡單卻讓人上癮，玩家需操控「Poppy」左右移動，將水果投入箱子中。當兩個相同水果互相碰撞，就會合成並「進化」為更大一階的水果，目標是一路從小顆水果合成出最大的西瓜。
但箱子內空間有限，玩家要考量水果落下後的滾動方向及堆疊位置，一旦水果堆積並溢出箱子，遊戲便會立刻結束。看似單純的玩法，需要玩家掌握物理碰撞、空間配置及合成順序，讓不少人一玩就停不下來。
《西瓜遊戲 Planet》改玩圓形星球 難度更高
續作《西瓜遊戲 Planet》則將原本的方形箱子改為圓形星球，玩家可操控Poppy繞著星球移動，從360度不同方向投入水果，讓相同水果碰撞並持續進化。遊戲還加入「超進化時間」機制，玩家連續完成水果進化後，將觸發特殊音樂、華麗演出及額外獎勵分數。
除此之外，即使水果暫時掉出星球，只要能在倒數時間結束前重新回到場內，就不會立刻結束遊戲，增加更多逆轉高分的機會。兩款遊戲皆支援繁體中文，並設有全球排行榜及畫面自訂功能。過去因沒有Nintendo Switch而錯過熱潮的玩家，如今也能直接透過Steam或PS5遊玩正版《西瓜遊戲》。
PC及PS5版《西瓜遊戲》、《西瓜遊戲 Planet》單款售價皆為新台幣60元；Steam另推出「西瓜遊戲1＆2－感恩特惠包」，收錄兩款遊戲並享有81折優惠，售價僅98元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《西瓜遊戲》最初是Aladdin X旗下投影機產品的內建小遊戲，2021年12月登上Nintendo Switch後逐漸累積人氣，並於2023年因大量實況主、VTuber及網紅直播遊玩迅速爆紅，掀起全球玩家挑戰合成西瓜的熱潮，目前系列累計下載量已突破1300萬次。
玩法簡單卻讓人上癮，玩家需操控「Poppy」左右移動，將水果投入箱子中。當兩個相同水果互相碰撞，就會合成並「進化」為更大一階的水果，目標是一路從小顆水果合成出最大的西瓜。
續作《西瓜遊戲 Planet》則將原本的方形箱子改為圓形星球，玩家可操控Poppy繞著星球移動，從360度不同方向投入水果，讓相同水果碰撞並持續進化。遊戲還加入「超進化時間」機制，玩家連續完成水果進化後，將觸發特殊音樂、華麗演出及額外獎勵分數。
除此之外，即使水果暫時掉出星球，只要能在倒數時間結束前重新回到場內，就不會立刻結束遊戲，增加更多逆轉高分的機會。兩款遊戲皆支援繁體中文，並設有全球排行榜及畫面自訂功能。過去因沒有Nintendo Switch而錯過熱潮的玩家，如今也能直接透過Steam或PS5遊玩正版《西瓜遊戲》。