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演藝圈金鐘夫妻檔施名帥、朱芷瑩今（28）日驚喜宣布懷孕喜訊！夫妻倆在社群公開一支近4分鐘影片，正式宣布即將升格新手爸媽，文案寫下：「演了很多角色，這一次，我們沒有劇本。」透露對迎接新生命既期待又緊張，也希望大家陪他們一起見證人生新篇章，對此經紀人也透露朱芷瑩預產期是今年底或明年初。影片以日常紀錄方式拍攝，夫妻倆也互相分享眼中的另一半。朱芷瑩笑說，施名帥是天生的演員，拍戲時很照顧對手，生活中雖然有自己的步調，偶爾有點固執、懶惰，但總能給她滿滿安全感。施名帥則笑虧老婆是「千面女郎」，做事節奏很快、行程總是排得滿滿，不過也甜蜜告白，最喜歡她善良、勇敢，以及一直把彼此放在心上的樣子。影片中也曝光兩人一起到婦產科產檢的畫面，當超音波傳出寶寶每分鐘165下的心跳聲時，施名帥立刻興奮喊出「超級健康！」，一旁的朱芷瑩則忍不住紅了眼眶。施名帥也對老婆暖喊：「妳一定會是一個用盡全力陪孩子長大的媽媽。」朱芷瑩則回應，相信施名帥一定會是一位很棒的爸爸，希望未來一起成為彼此最堅強的後盾。夫妻倆表示，自己不需要成為最完美的父母，「只要成為適合孩子的爸爸媽媽就夠了。」影片尾聲還俏皮寫下：「親愛的大師兄或小師妹，讓我們一起笑傲江湖！」喜訊曝光後，也吸引不少藝人好友和粉絲留言祝福。對此，施名帥經紀人表示，朱芷瑩的預產期大概12月底1月初，但是沒有提到朱芷瑩是自然受孕還是人工受孕，朱芷螢經紀人則表示：「謝謝大家關心，芷瑩目前狀態好得不得了，沒有孕吐也沒有不舒服，一切都很正常。」