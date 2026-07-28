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「萊爾校長製作團隊」的「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，因使用AI生成總統賴清德聲音，製作人韋淳祐遭刑事局上門關切，引發爭議。台北市長蔣萬安今（28）日痛斥，這就是國家暴力，要製造寒蟬效應，更嗆賴政府，「有事衝著我來！不要針對小編查水表！」「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片《油不得你》，使用AI仿製總統賴清德聲音，遭到刑事警察局上門關切。國民黨團昨直呼，中華民國難道已變成警察國家？蔣萬安今出席臺北捷運新列車發表記者會，針對韋淳祐遭刑事警察局調查一事，他直呼這就是國家暴力！這就是要製造寒蟬效應，他看到民進黨的發言人還公開要求檢調介入，這就是隔空介入司法調查。人民是無法接受司法檢調成為政治追殺的工具。蔣萬安說，他上周拜會前主席朱立倫時，也特別拜託韋淳祐團隊協助製作宣傳的影片。今天我要嚴正告訴賴政府，「有事衝著我來！不要針對小編查水表」