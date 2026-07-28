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年度動作爆笑鉅獻《特務搞飛機2》睽違6年回來了！這次續集把戰場從飛機搬到12層樓高的豪華遊輪，規模全面升級，女主角嚴正化也將挑戰更多高難度動作戲，還隔空向《不可能的任務》男神湯姆克魯斯告白，笑喊：「總有一天一定要一起奔跑！」該作由《特務搞飛機》原班團隊打造，除了原班人馬嚴正化、朴星雄、李尚允、裴正楠之外，「少女時代」秀英、厲雲、朴昣奏也參演此續作，一同打造規模更大、更爆笑的精彩動作片！《特務搞飛機2》以真正的遊輪為故事舞臺，動作場面的規模也比前作更浩大，嚴正化片中挑戰大量的動作戲，她表示：「因為空間比前作的飛機大很多，所以加入了更多精彩的動作戲，會讓觀眾看了更開心！」也說開拍前帶著真的要好好練習的覺悟去面對動作戲，「其實準備的時間並不多，讓我有點不安，但我和動作團隊的默契很好」。特別的是，嚴正化這次在《特務搞飛機2》中，展現了足以和湯姆克魯斯匹敵的遊輪動作戲，對此，嚴正化還對湯姆．克魯斯喊話：「湯姆哥，我是在韓國很努力活動的嚴正化，我真的是你的忠實粉絲！為了有一天能和你一起拍攝動作戲，我會好好努力的！請你一定要觀賞我們的電影，總有一天一定要一起奔跑！湯姆哥我愛你！」對於這次會以遊輪為故事舞臺的原因，李澈河導演表示：「我希望能打造一部朋友、家人、小孩都能一起觀賞的電影，思考了能讓這些人物去哪裡玩時，就想到了船，但沒想到真的能在遊輪上拍攝！製作公司跟我說：『準備好一艘遊輪了，就在上面拍攝吧！』我一開始以為會是一艘小遊輪，沒想實際一看，竟然是一艘12層樓的遊輪，對於身為導演的我而言，真的是很特別的經驗！」《特務搞飛機2》故事敘述美英（嚴正化 飾）面對青春期的女兒、愛虛張聲勢的失業丈夫石煥（朴星雄 飾），以及所經營的麻花捲店的倒閉危機……在這令人厭煩的現實生活中，她突然收到超豪華遊輪之旅的邀請函。美英原本以為能盡情享受這難得的旅程，沒想到隨著犯罪集團首腦安雅（秀英 飾）的登場，數百人所搭乘的遊輪瞬間成為前所未見的綁架事件現場。在無處可逃的藍色大海中央，再次覺醒的前傳奇特務美英，為了拯救家人和守護這個世界，將投身於危險的任務中！《特務搞飛機2》8月12日（三）在台上映。