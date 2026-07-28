新冠疫情快速升溫！疾管署副署長曾淑慧今（28）日提醒，上週新冠門急診就診計1萬605人次，較再前一週（7/12-7/18）「上升117.4%」。疾管署署長羅一鈞提醒，上週就診人次翻倍，預估新冠疫情高峰會提前，8月中達最高點，單週預估5.1萬人次就診。
曾淑慧提到，依據疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情上升， 第29週(7/19-7/25)新冠門急診就診計10,605人次，較上週(7/12-7/18)上升117.4% ；上週(7/21-7/27)新增42例本土重症病例及2例本土死亡病例。
去年10月起累計203例新冠併發重症本土病例，其中25例死亡，重症病例以65歲以上長者(占73.4%)及具慢性病史者(占83.7%)為多，90.6%未接種本季新冠疫苗；近4週本土病例變異株以NB.1.8.1為主。
上週新冠就診人次翻倍 估單週到5.1萬就診
羅一鈞也分析，上週新冠疫情就診人次翻倍，且無論是從抗病毒藥物的開立數或是重症人數也出現上升情況，先前預估疫情8月下旬到達高峰，但最新預估可能會提前到8月16日達到最高點。
羅一鈞說，推估單週可到5.1萬人次，後續1至2週處在高原，到了9月則會有明顯下降。
而新冠的臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等。全球陽性率近期上升，除東南亞及非洲區署外，各區署呈上升趨勢；鄰近國家/地區中國、香港、日本及美國疫情上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1(占58.76%)為主，其次為XFG(占19.07%) 及JN.1(占15.46%)。
疾管署指出，截至今年7月26日，本季新冠疫苗接種累計約174.2萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21.01%、第2劑0.56%。資料顯示國內重症病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，且9成以上都未接種本季新冠疫苗
考量國內新冠疫情升溫，全球陽性率近期呈上升趨勢，已將公費新冠疫苗擴大種措施延長至今年9月28日止。
新冠疫苗尚有43.7萬劑 Novavax 7月底到期
疾管署表示，國內新冠疫苗庫存充足，尚有43.7萬劑(包含Moderna疫苗約43.5萬劑及Novavax疫苗約0.2萬劑)，其中Novavax新冠疫苗效期至今年7月31日，呼籲尚未接種本季新冠疫苗者踴躍接種。
另外，提醒65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象如已接種1劑且間隔6個月(180天)，請儘速接種第2劑，再提升保護力，有效降低重症或死亡發生風險。
同時疾管署呼籲，民眾除了做好勤洗手、戴口罩、打疫苗等自我防護外，出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議自主佩戴口罩，出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出，另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。
疾管署表示，因應近期新冠疫情升溫，已全面檢視盤整國內醫藥物資量能，公費口服抗病毒藥物倍拉維(Paxlovid)尚有16.8萬人份、舒冠效(Xocova)1.7萬人份，注射用瑞德西韋有庫存15.3萬劑，如需查詢新冠疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所及最新防疫政策等相關訊息，可至疾管署全球資訊網「新冠防疫專區」，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
另外新冠家用快篩試劑約有63萬劑可供應民眾新冠快篩需求，相關資訊可至食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢，或就近至藥局、超商等販售通路詢問選購。
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去年10月起累計203例新冠併發重症本土病例，其中25例死亡，重症病例以65歲以上長者(占73.4%)及具慢性病史者(占83.7%)為多，90.6%未接種本季新冠疫苗；近4週本土病例變異株以NB.1.8.1為主。
上週新冠就診人次翻倍 估單週到5.1萬就診
羅一鈞也分析，上週新冠疫情就診人次翻倍，且無論是從抗病毒藥物的開立數或是重症人數也出現上升情況，先前預估疫情8月下旬到達高峰，但最新預估可能會提前到8月16日達到最高點。
羅一鈞說，推估單週可到5.1萬人次，後續1至2週處在高原，到了9月則會有明顯下降。
而新冠的臨床表現多以上呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等。全球陽性率近期上升，除東南亞及非洲區署外，各區署呈上升趨勢；鄰近國家/地區中國、香港、日本及美國疫情上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1(占58.76%)為主，其次為XFG(占19.07%) 及JN.1(占15.46%)。
疾管署指出，截至今年7月26日，本季新冠疫苗接種累計約174.2萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21.01%、第2劑0.56%。資料顯示國內重症病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，且9成以上都未接種本季新冠疫苗
考量國內新冠疫情升溫，全球陽性率近期呈上升趨勢，已將公費新冠疫苗擴大種措施延長至今年9月28日止。
新冠疫苗尚有43.7萬劑 Novavax 7月底到期
疾管署表示，國內新冠疫苗庫存充足，尚有43.7萬劑(包含Moderna疫苗約43.5萬劑及Novavax疫苗約0.2萬劑)，其中Novavax新冠疫苗效期至今年7月31日，呼籲尚未接種本季新冠疫苗者踴躍接種。
另外，提醒65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象如已接種1劑且間隔6個月(180天)，請儘速接種第2劑，再提升保護力，有效降低重症或死亡發生風險。
同時疾管署呼籲，民眾除了做好勤洗手、戴口罩、打疫苗等自我防護外，出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議自主佩戴口罩，出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出，另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。
疾管署表示，因應近期新冠疫情升溫，已全面檢視盤整國內醫藥物資量能，公費口服抗病毒藥物倍拉維(Paxlovid)尚有16.8萬人份、舒冠效(Xocova)1.7萬人份，注射用瑞德西韋有庫存15.3萬劑，如需查詢新冠疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所及最新防疫政策等相關訊息，可至疾管署全球資訊網「新冠防疫專區」，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
另外新冠家用快篩試劑約有63萬劑可供應民眾新冠快篩需求，相關資訊可至食藥署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢，或就近至藥局、超商等販售通路詢問選購。