全球股市震盪，亞股今（28日）開盤普遍大跌，台股收盤重摔逾2000點，收41603.36點，淪史上收盤第三慘紀錄。日本日經225指數終場重挫2600多點，韓國綜合股價指數（KOSPI）跌幅亦超過10%，驚險退守6000點大關。有韓媒形容，近日韓股的波動程度，讓不少韓國投資人的心態從原本的「FOMO」（Fear of Missing Out，被排除在外的錯失恐懼），變成「JOMO」（Joy of Missing Out，還好沒買的錯失喜悦）。
根據韓國《中央日報》報導，1名25歲、從未投資股票的張姓男子表示，今年上半年，每次聽到朋友說「靠股票賺了一輛車的錢」，心裡就很不是滋味，但隨著股市劇烈波動，現在聽說那個揚言要買豪華名車的朋友，現在連二手車都買不起了，讓他覺得「幸好沒進股市」、「不炒股感覺已經贏了一半，以後也不打算炒股」。
報導指出，在上半年幾乎史無前例的大牛市中，沒有投資股票的人，很多都感覺到「錯失恐懼症」，然而，隨著近期下跌行情延長，「錯失喜悅」心理正在擴散。以28日為例，KOSPI跌破6100點，是自今年4月15日以來、時隔3個多月首見，若與上月18日創下最高點（9063.84點）相比，跌幅更是超過33%，就連韓國創業板指數（KOSDAQ）也跌至701.33點，為去年4月16日（699.11點）以來的新低。今天，KOSPI也觸發今年第8次的熔斷機制，在歷史上14次觸發中，今年就佔了超過一半。
除了大盤，韓國股市龍頭企業，三星、SK海力士的投資人當中，也相當一部分已陷入虧損區間，據韓國投資證券業者分析，截至27日，87.2萬名三星電子投資者人，有42%處於虧損狀態，40萬名SK海力士投資者中，則有57%處於虧損狀態。如今股價進一步急跌，虧損投資者的比例預計還會上升。
韓媒分析認為，這一局面是近期市場對AI投資持續性的擔憂、中東局勢緊張長期化，美國升息預期，以及中國半導體成長等多重因素疊加造成的。中國半導體企業長鑫存儲（CXMT）27日已在中國A股掛牌上市，不排除影響三星電子和SK海力士的資金供需，韓國
韓國「未來資產證券」常務徐相榮（音譯）解釋道，有消息指中國已開始生產自主研發的深紫外光（DUV）光刻機，該領域的製造設備長期以來一直由荷蘭供應商艾斯摩爾（ASML）主導，若中國真的在被視為半導體製造「最高技術壁壘」的光刻工序國產化上，取得成功，其它工序設備的國產化也將快速推進，市場關注中國未來產能是否擴大、全球半導體競爭是否加劇的問題，「獲利了結」的拋售潮隨即向AI半導體價值鏈全線擴散。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，在上半年幾乎史無前例的大牛市中，沒有投資股票的人，很多都感覺到「錯失恐懼症」，然而，隨著近期下跌行情延長，「錯失喜悅」心理正在擴散。以28日為例，KOSPI跌破6100點，是自今年4月15日以來、時隔3個多月首見，若與上月18日創下最高點（9063.84點）相比，跌幅更是超過33%，就連韓國創業板指數（KOSDAQ）也跌至701.33點，為去年4月16日（699.11點）以來的新低。今天，KOSPI也觸發今年第8次的熔斷機制，在歷史上14次觸發中，今年就佔了超過一半。
除了大盤，韓國股市龍頭企業，三星、SK海力士的投資人當中，也相當一部分已陷入虧損區間，據韓國投資證券業者分析，截至27日，87.2萬名三星電子投資者人，有42%處於虧損狀態，40萬名SK海力士投資者中，則有57%處於虧損狀態。如今股價進一步急跌，虧損投資者的比例預計還會上升。
韓媒分析認為，這一局面是近期市場對AI投資持續性的擔憂、中東局勢緊張長期化，美國升息預期，以及中國半導體成長等多重因素疊加造成的。中國半導體企業長鑫存儲（CXMT）27日已在中國A股掛牌上市，不排除影響三星電子和SK海力士的資金供需，韓國
韓國「未來資產證券」常務徐相榮（音譯）解釋道，有消息指中國已開始生產自主研發的深紫外光（DUV）光刻機，該領域的製造設備長期以來一直由荷蘭供應商艾斯摩爾（ASML）主導，若中國真的在被視為半導體製造「最高技術壁壘」的光刻工序國產化上，取得成功，其它工序設備的國產化也將快速推進，市場關注中國未來產能是否擴大、全球半導體競爭是否加劇的問題，「獲利了結」的拋售潮隨即向AI半導體價值鏈全線擴散。
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