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八點檔演員王凱26日驚傳猝逝，享年43歲，消息震驚演藝圈。今（28）日陳珮騏與李睿紳一同出席《針線緣》新卡司餐敘。陳珮騏受訪談到王凱時，忍不住當場哽咽落淚，坦言一直把對方當成弟弟，更數度稱讚他是個認真、善良又謙遜的人，最後也送上祝福：「他完成了他的功課，所以回去了。」陳珮騏一開口就紅了眼眶，深吸一口氣說：「他是我弟弟，我很愛他。」她透露，自己這幾年幾乎活在自己的世界，很少主動打擾朋友，但仍會偶爾傳訊息關心王凱，彼此之間有著很深的認同感，因為兩人都是來自高雄北漂打拼的孩子。她形容王凱是一個「很認真、很謙遜、很勇敢的孩子」，更大讚他重感情、善良又單純，「我只想跟大家講，凱真的很棒。」她也希望喜歡王凱的粉絲，能把他過去的作品重新拿出來觀看，「肉身不見了，只要心裡還有他，他就一直都在。」談到得知王凱離世消息，陳珮騏坦言，一開始完全不敢相信，回家沉澱半天後，才回到自己對生命的看法，「我很祝福他，先走先好命，我覺得他辛苦很多，功課做完了，所以他回去了。」她也透露，其實知道王凱身體有狀況，只是兩人近年工作忙碌，平常在劇組碰到也只是互相點頭打招呼，總想著「等忙完、睡飽了再約吃飯」，沒想到這個約定終究沒能實現。陳珮騏也再次表示希望大家不要忘記王凱，「拜託大家記得凱，他真的很棒。」