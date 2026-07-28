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下半年基礎建設 信義線東延段及桃園捷運綠線通車

國發會為落實「均衡台灣」國家發展願景，以6大區域產業及生活圈為發展藍圖，依據各地區特色與產業發展需求，推動交通、水資源等重大公共建設，逐步完善區域發展基礎，今年上半年已完成桃園國際機場第3航廈主體、淡江大橋、沙崙綠能科學城AI創新應用大樓等，下半年台南市區鐵路地下化、台北捷運信義線東延段及桃園捷運綠線北段將陸續到位。今年上半年，各項重大公共建設陸續完成重要里程碑，下半年亦將迎來多項重要建設接續到位，展現公共投資持續推動六大區域均衡發展的成果。北部地區持續完善國門、首都生活圈及科技產業發展基礎，桃園國際機場第3航廈於今年4月完成主體屋頂封頂及玻璃帷幕工程，順利邁入室內裝修與機電工程階段；配合桃園國際機場擴建與第三跑道工程，台15線及台4線改線工程於5月全線通車，強化國門交通路網，因應未來航空運輸需求。另一方面，淡江大橋於5月通車，為台灣具代表性的國際級橋梁，提升北海岸地區聯外運輸效率。捷運三鶯線於6月底通車，縮短三鶯地區與台北都會區通勤時間，串接北北基桃生活圈，帶動人口與產業跨區流動。中部地區持續完善交通、水資源及醫療量能，打造中部精密智慧新核心。台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程於今年2月完工，有效串聯大里、十九甲區及大里工業區，提升區域運輸效率；大安大甲溪聯通管已完成試通水，可有效提升區域水源調度能力，強化供水穩定。嘉南高屏地區持續完善科技研發、交通及水資源等發展條件，推動大南方新矽谷發展。沙崙綠能科學城AI創新應用大樓於今年3月啟用，提供AI創新研發基地，強化大南方新矽谷創新能量。東部與離島地區方面，台62延伸宜蘭頭城、國5銜接蘇花改、蘇花安、花東鐵公路改善等各項公共建設亦持續深耕，並升級離島海空運設施，打造金、馬、澎觀光渡假島，金門水頭港區客運中心及台東富岡港交通船碼頭皆已試營運，預計今年8、9月將陸續啟用。展望下半年，台北捷運信義線東延段及桃園捷運綠線北段7站將陸續通車，持續提升首都圈公共運輸服務；中科二林園區第一期標準廠房將啟用，持續厚植科技產業發展基礎，台76線台19線以西路段改線工程亦將完成，進一步提升區域交通效能。國道1號台南路段增設北外環交流道預計於今年底前通車，有望有效串聯南部科學園區與台南都會區，健全大南方S廊帶交通骨幹；台南市區鐵路地下化第一階段亦預計於今年底通車，改善都市空間結構，帶動鐵道兩側整體發展。