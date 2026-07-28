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▲《奇譚：紙刃渡荒墟》走志怪傳奇的風格。（圖／翻攝自微博）

人工智慧（AI）世代來臨，中國大陸首部以人工智慧生成的長篇電影《奇譚：紙刃渡荒墟》近日播出，全片60分鐘，以中式志怪傳奇為故事主軸，採用AI製作，逼真的程度讓觀眾以為是真人演的。中國以人工智慧生成的長篇電影《奇譚三部曲》的第一部曲《奇譚：紙刃渡荒墟》近來播出，故事講述失去記憶的御紙師「白小滿」為了找回記憶，與半紙人「胡不歸」勇闖陰陽兩界的夾縫「隱市」，在尋找無根水等三件寶物中的過程，展開一段執念、人性與救贖的故事。相較之前的AI演員，該劇的角色擁有生動的表情紋路，皺眉、吐血各種打鬥橋段該有的神情，表演甚至不輸給真人演員，且AI建構的美學更加精細，展現出超越真人拍攝的想像空間。不少觀眾看了後都讚嘆，「還以為是真人演出」、「演得不錯」、「現在的技術變化太驚人了」、「沒想到AI演員也能演出情感」。除此之外，愛奇藝還將推出AI生成電影《靈魂擺渡》，中國市場還有另外兩部AI長劇情，包括《月下之臣》一共8集共240分鐘，號稱只花50萬就拍成的《熱血大陳島》。可見AI已經融入影視發展。