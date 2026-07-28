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◼︎台北市7月29日停水範圍一次看

▲台北市萬華區7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月29日停水範圍一次看

▲新北市中和區7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月29日停水範圍一次看

▲桃園市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市7月29日停水範圍一次看

▲台中市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月29日停水範圍一次看

▲台南市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎基隆市7月29日停水範圍一次看

▲基隆市7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣7月29日停水範圍一次看

▲宜蘭縣7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月29日停水範圍一次看

▲彰化縣7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月29日停水範圍一次看

▲雲林縣7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣7月29日停水範圍一次看

▲南投縣7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月29日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣7月29日停水範圍一次看

▲屏東縣7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣7月29日停水範圍一次看

▲花蓮縣7月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月29日（週三）在以及共13縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月29日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。📍停水地區萬華區：桂林路242巷2號~42-1號。📍停水地區中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)📍停水地區中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄🕦影響時間：7月29日上午11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：社正路45號至99號、社正路45巷2號至26號🕦影響時間：7月29日上午10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：華新街及工專路一帶(38戶)🕦影響時間：7月29日上午10時至14時(共4小時)📍停水地區中和區：立德街雙號側66號至102號🕦影響時間：7月29日上午11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷🕦影響時間：7月29日上午10時至16時(共6小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區三重區：五谷王南街；含附近巷弄。🕦影響時間：7月29日上午10時至17時(共7小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區龜山區：文化五路、文化東路2~25號、文東一街、文東三街、興華五街等、文化七路181巷等沿線巷弄。🕦影響時間：7月29日上午10時至17時(共7小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。🕦影響時間：7月29日上午08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區大里區：中元東路、元正路、內元路。🕦影響時間：7月29日上午08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區南區：仁和一街、仁和二街。東區/仁和一街、仁和二街、台中路。🕦影響時間：7月29日上午09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區永康區：大橋二街68號至238號(雙數側/含巷弄)、大橋一街247巷(含弄)、大橋一街89號至261號(單數側/含巷弄)、大橋一街240號至332號(雙數側/含巷弄)、大橋一街250巷、大橋一街282巷、大橋一街324巷(含弄)、大橋一街330巷(含弄)、大橋一街103巷(雙數側/含弄)、中山南路195巷1號至108號(含弄)。🕦影響時間：7月29日上午09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：民權路、民族路。🕦影響時間：7月29日0時30分至02時30分(共2小時)停水原因：復興街小區管網測試📍停水地區仁愛區：劉銘傳路、延平街、復興街、愛七路、仁二路119巷(高地供水區域)。🕦影響時間：7月29日上午13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區蘇澳鎮：中正路、成功路、蘇南路、蘇港路。🕦影響時間：7月29日上午08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。🕦影響時間：7月29日上午08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程、新舊管連接📍停水地區臺西鄉：中山路北側、五條港交流道、海豐路。🕦影響時間：7月29日上午08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程、新舊管連接📍停水地區集集鎮：文心八街、文心街。🕦影響時間：7月29日上午08時30分至17時(共8小時半)停水原因：管網維護及漏水調查作業📍停水地區竹崎鄉：灣橋村、義仁村。番路鄉/江西村。共3個村里。🕦影響時間：7月29日上午08時至17時(共9小時)停水原因：水量計安裝作業📍停水地區東港鎮：新街里；沿海路以西、長春一路以東、光復路一段以北、明德一路以南。🕦影響時間：7月29日上午08時至18時(共10小時)停水原因：加壓站停電，明利加壓地區停水📍停水地區萬榮鄉：忠孝路。鳳林鎮：花東縱谷公路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。