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▲台北城東凱悅尚萃酒店估最快為今年第四季將開幕，圖為酒店大廳。（圖／台北城東凱悅尚萃酒店提供）

正式員工每年12晚免費住宿 或享優惠價

▲台北城東凱悅尚萃酒店規劃8月12日舉行招募開幕班底活動，包含客務、房務、餐飲、廚務等多方領域人才。（圖／台北城東凱悅尚萃酒店提供）

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店的La Salle森酒吧推出的牛肉麵，推出外帶限定２碗650元超值優惠。（圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供）

台灣首間凱悅尚萃品牌酒店「台北城東凱悅尚萃酒店」（Hyatt Centric East Taipei），廣邀包含客務、房務、餐飲、廚務、酒吧、工程、安全、財務、業務及行政等領域人才，共約有100個職缺，能進入Hyatt體系不僅是國際品牌肯定，最吸引人的優惠，就是正式員工可以一年免費住12間全球的Hyatt酒店。台北城東凱悅尚萃酒店是凱悅Hyatt旗下「Centric尚萃」品牌首度進駐台灣。台北城東凱悅尚萃酒店人力資源總監 閻嘉蕊提到：「我們期待找到一群『最懂城市的酷玩家』，他們對生活保持好奇，知道城市最近有什麼新鮮事，也樂於把自己的私房名單與真實觀點分享給旅客。」凱悅酒店集團目前在全球83個國家擁有超過1500間酒店與全包式度假村，從柏悅酒店（Park Hyatt）、君悅酒店（Grand Hyatt）、安達仕酒店（Andaz）、凱悅尚選（JdV by Hyatt）、阿麗拉（Alila），到凱悅尚萃（Hyatt Centric）等不同品牌，符合資格之台北城東凱悅尚萃酒店正職同仁，可依個人職涯發展規劃，爭取跨部門、跨品牌及跨酒店之發展機會。台北城東凱悅尚萃酒店提到，正職同仁任職滿三個月後，每年可依公司規定享有全球凱悅酒店12晚免費住宿，把下一趟假期、城市週末或海外旅行，提前排進生活。此外，員工還可享有訂房優惠價。台北城東凱悅尚萃酒店地址位於台北市松山區，鄰近台北小巨蛋、台北大巨蛋與松山機場。建築外觀由義大利建築師Antonio Citterio操刀，以極簡線條與現代建築語彙打造城東天際線；室內則由設計團隊Strickland融合台灣在地元素與都會風格。酒店規劃200間客房，包括189間標準客房與11間套房。館內另規劃16樓高空露天泳池、健身房、中餐廳、大廳酒吧及會議宴會空間， 開幕日期初估是今年第四季。另外，台北中山九昱希爾頓逸林酒店則是宣告，La Salle的人氣牛肉麵將推出優惠活動，即日起至9月24日止，每週一至五享經典原味「逸林牛肉麵」外帶限定２碗650元超值優惠。為免向隅或久候，敬請致電02-6619-9999轉1621提前預訂。