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海上步橋突然坍塌 17名遊客、釣客受困海上

一度擔心有人落海 潛水搜索確認無人受困

曾是韓劇拍攝景點 事故原因仍待調查

韓國慶尚北道浦項市一座連接海岸與海上觀景平台的知名景觀步橋，28日下午突然發生坍塌事故，一度傳出恐有民眾落海，引發大批警消趕往搜救。所幸經消防單位潛水搜尋及調閱監視器畫面後，確認橋梁坍塌時橋面上沒有人，受困海上觀景平台的17名遊客及釣客也在約1小時內全數獲救，無人傷亡。綜合韓媒報導，事故發生於28日下午1時15分左右，位於浦項市南區九龍浦邑長吉里複合釣魚公園的「麥岩橋」（보릿돌교），其中段橋墩及橋面突然崩塌。這座麥岩橋是一座全長約170公尺、寬4.5公尺的海上景觀步橋，連接陸地、海中礁岩「麥岩」及海上觀景平台，平時是遊客散步賞景、前往釣點的重要通道，也是當地著名觀光設施。橋梁斷裂後，位於海上觀景平台的17名遊客及釣客返程路線瞬間中斷，一度受困海上。消防單位獲報後立即派遣救援人員及設備前往現場，由於橋梁已無法通行，救援人員改採海上撤離方式。參與救援的民間漁船靠近觀景平台，陸續將受困民眾接駁回岸上，約1小時內便成功將17人全部救出。消防單位表示，所有獲救民眾均未受傷，事故目前未造成任何人員傷亡。事故發生初期，由於橋梁突然崩塌，相關單位一度擔心有人墜海，隨即派遣潛水人員下海搜尋，同時調閱現場監視器畫面確認事發經過。經水下搜索及監視器畫面比對後，消防單位確認橋梁坍塌瞬間並無民眾行走於橋面，也未發現有人落海，目前已排除新增傷亡。為避免發生二次坍塌，相關單位已全面封鎖事故現場，禁止民眾進入。警方與浦項市政府表示，後續將針對橋梁結構狀況、坍塌位置，以及歷年安全檢查、維修保養紀錄展開調查，以釐清事故發生原因。據韓媒報導，麥岩橋因可眺望遼闊海景，長年是浦項地區知名觀光景點，也曾是2025年韓劇《善意的競爭》拍攝景點，為女主角劉在伊（李惠利飾演）最後一幕的地點，因此吸引不少遊客前往朝聖。此次橋梁突然坍塌，雖未造成人員傷亡，仍引發外界對觀光設施安全維護的關注。