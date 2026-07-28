我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏轉投費城76人，將在距離老家洛城距離超過4300公里的賓州打球，根據多方外媒報導，詹姆斯預計將居住於紐約，並每天搭乘直升機通勤上班，包含練球與比賽等等，爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）先前也透露，可以居住在紐約通勤上班，正是詹姆斯選擇76人因素之一，但他本人目前還未表態最終將居住在哪、以何種方式上班。詹姆斯自2018年前往湖人後，就購入多筆房產在當地，並將全家人都搬到洛杉磯，2個兒子、1位女兒也都在洛城當地名校就讀，但休賽季詹姆斯與湖人分道揚鑣後、最終竟是選擇到東岸的賓州打球，據傳他早已決定居住在鄰近的紐約，每天搭私人直升機通勤到七六人位於肯登的訓練場館訓練、以及主場比賽。根據外媒報導，紐約至費城約150公里、搭乘直升機直接約落在45分鐘，若是開車則需要90分鐘以上，等於縮短約一半時間，但這項提案至今未獲證實，除了詹姆斯隱私之外，或許與航權限制也有關聯。由於2025年一架觀光直升機在哈德遜河墜毀，造成6人死亡，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）正研議反對非必要直升機飛行。目前紐約市議會正商討限制市府管理的曼哈頓停機坪，僅供必要飛行使用，非必要的私人通勤可能受阻。此外，跨州通勤也恐將觸及費城當地的非居民薪資稅，若再加上紐約州、市遠超美國各州平均值的居民所得稅，詹姆斯得繳納兩地稅金，居住在紐約就花費上恐怕不是最優選。實際上，詹姆斯考慮居住在紐約通勤上下班，在費城76人隊史並非首見，過去詹姆斯好友、知名射手瑞迪克（J.J. Redick）為76人打球時，同樣採用直升機通勤的方式。此外隊史傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），生涯早期也都居住在紐約，還在當地經營夜店生意，被多次拍到私下聚會，都是在紐約哈林區，顯示他大多生活範圍都是在首都，費城只是工作上班的去處。