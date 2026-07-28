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台北市長蔣萬安為了致癌油事件和中央槓上，日前拋出有國民黨立委私下向他提及「倒閣」議題，引發議論。綠委林俊憲則表示樂觀其成，更要他說到做到。不過蔣萬安今則表示，他的態度是國民黨要形成共識，民眾黨也要同意支持才思考下一步，如果兩黨有立場一致的共識，他也樂觀其成。台北市長蔣萬安去年在大罷免期間，首度拋出倒閣說，但當時黨內立委就曾大反彈直言「蔣萬安欠罵」，如今時隔1年，他為了致癌油事件槓上中央政府，再次拋出倒閣說，引發議論，不過綠委要他說到做到，更質疑沒有真心。蔣萬安今出席臺北捷運新列車發表記者會，被問到是否會尋求藍白黨團支持，他還原說法，稱上星期有幾位國民黨立委跟他提議倒閣，他的態度是國民黨內必須要充分討論、形成共識，同時民眾黨也必須要同意支持，才可以思考下一步，如果兩個政黨都有立場一致的共識，那他也樂觀其成。蔣萬安說，立委會提出這樣的想法，應該對這個政府處理毒油的態度也受不了。