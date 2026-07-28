蔡阿嘎老婆「二伯」經營的服飾品牌HAHABABY近日捲入商品設計抄襲爭議，神隱多日品牌今(28)發出公告，宣布下架部分爭議商品，同時有不少消費者關心若已經超過網購7天猶豫期，是否仍能要求退貨？臺北市簡任消保官葉家豪表示，若商品具有與約定或廣告內容不符等瑕疵，消費者仍可依民法主張權利；但「抄襲」是否構成法律上的商品瑕疵，必須視個案情況認定，無法一概而論。
HAHABABY近日遭網友揪出多款商品疑似與其他品牌設計相似，Threads上有網友 @benziiiiio製作出連署網站，目前累計50起以上爭議商品，涉及逾30個品牌，被點名品牌包括SOU‧SOU、niko and...、MARKEY'S等，其中以SOU‧SOU涉及8件最多，該連署網站目前已經有超過7000人連署。不過，相關內容主要來自網友依商品圖片進行外觀比對，目前尚無司法判決，也不代表已被原品牌正式認定構成抄襲。
北市消保官尚未接獲HAHABABY申訴
台北市消保官指出，經統計截至7月27日止，台北市尚未接獲HAHABABY相關申訴案件，至於能否退貨？臺北市簡任消保官葉家豪表示，企業經營者於販售商品時，應擔保賣出的商品在交付時無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵。
抄襲是否構成民法上的瑕疵？消保官：須個案認定
消費者發現商品有與約定或廣告內容不符之瑕疵，消費者得要求業者負起物之瑕疵擔保責任，主張減少價金、請求更換同種類無瑕疵之物，甚或請求解除契約或損害賠償。至於抄襲是否構成民法上所謂的瑕疵，則必須個案認定，不可一概而論。葉家豪建議，後續如果發生消費爭議，消費者可向各縣市政府消費者服務中心提起申訴。
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台北市消保官指出，經統計截至7月27日止，台北市尚未接獲HAHABABY相關申訴案件，至於能否退貨？臺北市簡任消保官葉家豪表示，企業經營者於販售商品時，應擔保賣出的商品在交付時無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵。
抄襲是否構成民法上的瑕疵？消保官：須個案認定
消費者發現商品有與約定或廣告內容不符之瑕疵，消費者得要求業者負起物之瑕疵擔保責任，主張減少價金、請求更換同種類無瑕疵之物，甚或請求解除契約或損害賠償。至於抄襲是否構成民法上所謂的瑕疵，則必須個案認定，不可一概而論。葉家豪建議，後續如果發生消費爭議，消費者可向各縣市政府消費者服務中心提起申訴。