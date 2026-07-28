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民眾黨團今（28）日召開記者會指出，近日檢視各部會媒體宣傳、特別費及出國考察經費，發現陸委會、僑委會考察報告內容空泛、流於形式，批評是「假考察、真觀光」。對此，陸委會副主委沈有忠駁斥，遭質疑的3頁報告僅為精簡版，完整版有33頁，且赴越南考察經費約14萬4700元，沒有任何私人行程，一切都禁得起考驗。115年度中央政府總預算突破3兆元，各部會編列大筆媒宣、特別費及出國考察費。民眾黨團總召陳清龍特別點名陸委會，他表示，陸委會114年度出國考察預算約280萬元，115年度暴增至875.6萬元。今年5月，沈有忠赴越南考察4天，繳交的報告卻只有3頁，僅列出「緣由、過程、心得建議」，完全沒有說明與越南智庫交流的具體內容及政策成果，「比小學生寫得還不如，請ChatGPT寫都比較好。」沈有忠澄清，出國報告有精簡版和完整版，按照立法院要求上網公開，所以在必要涉密部分就提交精簡版，陸委會已上繳33頁、1萬3000多字的完整報告，提供給國安高層參考。對於民眾黨團質疑出訪豪擲千萬，他強調，每一季都會把預算執行情況送交到立法院，陸委會這一趟越南行程總共花費是14萬4700多元，因為雙方的默契，無法把行程說得太細，但是見到的幾乎都是現任官員，且層級非常高，彼此都紮實的意見交換。沈有忠表示，四天出訪行程總共跑四個智庫、一個官方單位，另外中午也跟投資顧問團餐敘，最後一天晚上跟越南台商總會做意見交流，所以不管是在行程、目的以及成效，甚至在經費，都經得起考驗。