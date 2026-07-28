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薛瑞福：美、日英和台灣共同制定「反封鎖」計畫

中國灰色襲擾頻繁 薛瑞福揭目的：縮小台灣和盟友的行動和預警空間

中國近期對台灣周邊海域頻繁進行灰色侵擾行動，對此，印太安全研究所（IIPS）主席、前美國國防部助理部長薛瑞福（Randy Schriver）於7月26日至8月1日率團訪台，他在訪台期間示警，中國海警在台灣東部海域的灰色地帶行動，正逐步壓縮台灣行動空間與盟友預警時間，台灣除強化液化天然氣、彈藥等物資儲備，也應提高全社會防衛韌性的資源投入與急迫性。薛瑞福近日接受《自由時報》專訪，表示，從中國近年發展的軍事能力及演訓方式來看，北京正同時為武力犯台與經濟封鎖做準備，台灣也必須兼顧兩種情境。他分析，中國加劇脅迫或封鎖的機率較高，但軍事入侵的危險性更大，因此美國、日本及台灣應共同制定「反封鎖」計畫，並透過規劃與演練，維持基隆港至日本與那國島之間的通道暢通。針對中國海警船赴台灣東部海域「執法」等灰色地帶行動，薛瑞福指出，中方藉此將行動控制在不致引發軍事回應的門檻內，卻逐步壓縮台灣的行動空間。與薛瑞福同場接受專訪的史丹佛大學胡佛研究所榮譽訪問學者坤肯（Michael Kuiken）則表示，此舉也會縮短台灣、美國及盟友的預警時間，進而壓縮政治決策與軍事部署的反應時間。薛瑞福肯定台灣推動全社會防衛韌性的方向，強調液化天然氣、彈藥等物資庫存有限，一旦遭封鎖便難以補充，因此必須強化韌性，並與日本、菲律賓等有能力協助反封鎖的國家合作。他認為，台灣整體方向正確，但仍須提高資源投入和配置，並提升行動的急迫性與目標感。