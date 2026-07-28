SQUARE ENIX開發營運的MMORPG《Final Fantasy XIV》（《FF14》）宣布，確定在8月4日登上Nintendo Switch 2，官方為了慶祝《FF14》來到全新平台，推出預購優惠，即日起到8月12日，購買完整版《FF14》可享有7折優惠，特價4466日圓（約新台幣885元），Switch 2版本的《FF14》將支援跨平台連線，不過目前《FF14》Switch 2版本並未推出中文版。
《FF14》登上Switch 2 特價活動到8/12
開發團隊在剛結束「Final Fantasy 14 Fan Festival 2026 in Berlin」活動，現在也宣布，Nintendo Switch 2版本的《Final Fantasy XIV》確定於8月4日發售，販售項目包括遊戲本體和追加內容的「入門版」、遊戲本體及5張擴充包的「完整版」，最新的擴充包「黃金遺產」也同步發售，現在已經可以在Nintendo Store預購。
為了慶祝《FF14》在Switch 2發售，即日起到8月12日為止推出優惠活動，「完整版」原價6380日圓（約新台幣1264元），特價4466日圓（約新台幣885元），「完整收藏家版」原價1萬4960日圓（約新台幣2963元），特價1萬472日圓（約新台幣2074元）。
明年資料片登場 全新職業等待公開
《Final Fantasy XIV》是一款由日本SQUARE ENIX開發的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），遊戲中提供多樣化種族和職業，每個職業都有獨特的技能和玩法，玩家們可一起在遊戲中探索艾奧傑亞世界。
另外，《FF14》預計在2027年1月推出全新資料片《白銀のワンダラー》，玩家們將前往神秘的「第四世界」，在冰雪侵蝕的巨大飛船中揭開傳奇新篇章。除了已經公布的坦克職業「バスティオン」，還有一款神秘職業會在2026年10月31日的東京活動中公布。
《Final Fantasy XIV》
遊戲平台：Nintendo Switch 2
支援語言：日文、英文、法文、德文
建議售價：
入門版：2420日圓（含稅，約新台幣479元）
完整版：6380日圓（含稅，約新台幣1264元）
完整收藏家版：1萬4960日圓（含稅，約新台幣2963元）
黃金遺產：4620日圓（含稅，約新台幣915元）
黃金遺產（典藏版）：6600日圓（含稅，約新台幣1307元）
遊戲官網：https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/
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開發團隊在剛結束「Final Fantasy 14 Fan Festival 2026 in Berlin」活動，現在也宣布，Nintendo Switch 2版本的《Final Fantasy XIV》確定於8月4日發售，販售項目包括遊戲本體和追加內容的「入門版」、遊戲本體及5張擴充包的「完整版」，最新的擴充包「黃金遺產」也同步發售，現在已經可以在Nintendo Store預購。
為了慶祝《FF14》在Switch 2發售，即日起到8月12日為止推出優惠活動，「完整版」原價6380日圓（約新台幣1264元），特價4466日圓（約新台幣885元），「完整收藏家版」原價1萬4960日圓（約新台幣2963元），特價1萬472日圓（約新台幣2074元）。
【 #FFXIVFanFest in ベルリン 】
˗ˏˋ✧ Nintendo Switch™ 2 版 ✧ˊˎ˗
🎊 8月4日（火）発売決定 🎊
.˚⊹⁺‧ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‧⁺ ⊹˚.
詳細はこのあとトピックスでご案内します✨#白銀のワンダラー #FF14 pic.twitter.com/3dJXVf4mya
— FINAL FANTASY XIV／FF14 (@FF_XIV_JP) July 25, 2026
《Final Fantasy XIV》是一款由日本SQUARE ENIX開發的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），遊戲中提供多樣化種族和職業，每個職業都有獨特的技能和玩法，玩家們可一起在遊戲中探索艾奧傑亞世界。
另外，《FF14》預計在2027年1月推出全新資料片《白銀のワンダラー》，玩家們將前往神秘的「第四世界」，在冰雪侵蝕的巨大飛船中揭開傳奇新篇章。除了已經公布的坦克職業「バスティオン」，還有一款神秘職業會在2026年10月31日的東京活動中公布。
《Final Fantasy XIV》
遊戲平台：Nintendo Switch 2
支援語言：日文、英文、法文、德文
建議售價：
入門版：2420日圓（含稅，約新台幣479元）
完整版：6380日圓（含稅，約新台幣1264元）
完整收藏家版：1萬4960日圓（含稅，約新台幣2963元）
黃金遺產：4620日圓（含稅，約新台幣915元）
黃金遺產（典藏版）：6600日圓（含稅，約新台幣1307元）
遊戲官網：https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/