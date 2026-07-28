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三立台灣台全新八點檔《針線緣》今（28）日公布新一波卡司，由陳珮騏、李睿紳加入演出。陳珮騏受訪時坦言，近年健康狀況大不如前，不僅罹患白斑症、肝斑，免疫系統也出問題，「每天晚上都在發燒」，傷口甚至久久無法癒合；李睿紳則分享拍吻戲的趣事，自爆老婆看了醋勁大發，不但冷戰一星期，自己還被趕去睡沙發。陳珮騏透露，自己近幾年身體一直不好，除了遺傳母親的肝斑外，現在還罹患白斑症，身上已經出現幾處白斑，醫師叮囑她盡量不要曬太陽，否則病情可能惡化。她也坦言免疫系統出了狀況，「我每天晚上都在發燒，免疫力失能，傷口都不會好。」目前持續接受治療、定期追蹤，希望病況能逐漸改善。她表示，過去長年拍八點檔，身體早已累積不少毛病，加上家中還有兩隻生病的狗要照顧，曾忙到整整一個月都沒時間回診，至今仍每天只睡3到5小時，笑說現在只要能睡滿6小時，就覺得身體像「美回來了」。出道拍戲已10年的李睿紳，回憶剛入行時完全不會講台語，只能把台詞全部寫成注音，「那時候常被導演罵。」這些日子一路連續演了9檔台劇，慢慢磨出實力。李睿紳則分享，老婆雖然知道演員拍吻戲是工作，但每次看到播出還是難免吃醋。他透露曾因拍吻戲和老婆冷戰一個星期，對方甚至氣到說要回娘家，害他那幾天只能睡沙發，「我就是一直道歉、一直道歉。」最讓他印象深刻的是，老婆看完吻戲後還忍不住質問：「有必要這樣轉嗎？」他笑說，自己還搬出黃少祺當例子解釋，沒想到老婆立刻回嗆：「你又不是少祺哥，不用這樣轉。」讓全場笑翻。而其實不只老婆吃醋，李睿紳透露5歲兒子看到爸爸拍戲親別的女生，也會替媽媽抱不平，直說：「爸爸不能親別的女生！」老婆還會故意在旁邊對兒子說：「你看爸爸就是這樣。」讓他只能苦笑安撫家人。」自己平時片酬幾乎全數上繳，零用錢主要負責家中水電、勞健保等開銷，一個月花不到1萬元，自認生活相當節省。陳珮騏與李睿紳將在《針線緣》攜手演繹一段感人至深的親情故事，也將成為新戲另一大看點。