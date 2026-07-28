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▲白海豚颱風強度不斷提升，不過目前預估路徑如「散彈槍」般分散，下周二、下周三對日本影響最劇烈。（圖／賈新興提供）

今年第13號颱風「白海豚」今（28）日下午2時，增強為「中度颱風」，中央氣象署表示，白海豚颱風路徑會短暫往西，再轉向朝西北西移動，對台灣並無影響，不過下周高機率會影響日本天氣，有相關行程務必留意航班動態。氣象署說明，目前所在的位置「海溫高、風切小」，因此本周末（8月1日至8月2日）前會進入一段「強度爆發期」，周四、周五有機會挑戰強颱，下周一（8月3日）開始，隨著路徑越往北邊，海溫降低的情況下，白海豚颱風將會減弱為中颱，並開始對日本帶來影響。路徑方面，氣象專家賈新興指出，目前白海豚颱風往日本附近移動的大趨勢明顯，但各國各系統的路徑和「散彈槍」一樣，從登陸日本九州或四國，到通過日本東方海域都有可能，路徑難以準確預測，主要原因是高緯度的天氣系統較複雜，太平洋高壓導引也較不明顯等。賈新興強調，白海豚颱風的路徑可能要等到周末才會逐漸明朗，目前較能確定的是，「下周二、下周三」是日本受到颱風影響，風雨最大的時段，目前正逢暑期出國旺季，有相關行程的民眾，務必留意航班動態和最新天氣預報。