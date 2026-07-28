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台北市私立夏莉絲國際幼兒園爆發虐童案，台北市長蔣萬安日前下令，月底前完成調查報告，教育局今（28）日正式公布結果，確定2名教保員違法，依法裁處「終身不得擔任教保人員」，各重罰60萬元。另外，園方嚴重管理失當，予以廢止設立許可，全力協助幼兒轉園安置輔導。連同其連鎖機構、分校及補習班等違法情事，教育局累計重罰高達235萬2千元。台北市長蔣萬安表示，北市府一切就是從速、從重、從嚴來查辦，絕不寬貸，今天教育局已經公佈完整行政調查的結果，對於兩位教保人員裁以最重的處分終身不得任教；對於業者撤銷他的設立許可；對於整體的集團裁處最重超過 235 萬元罰鍰。台北市私立夏莉絲國際幼兒園爆出虐童案，受害家長15日在議員徐立信陪同下召開記者會，聲淚俱下表示，孩子遭呼巴掌、拉扯推打、強迫學狗爬、不給飯吃或強迫灌食，甚至其他老師目擊卻沒有制止這種虐童行為，之後再被爆出，該幼兒園招生時拿台北市長蔣萬安的感謝卡和合照出來宣傳。北市教育局表示，針對夏莉絲不當對待案調查，第一時間要求幼兒園配合調查並保存監視器影像，依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》成立專案調查小組，邀集外部專家學者、公正人士及相關專業人員共同調查，並於今日完成行政調查。教育局說，本案經認定委員會檢視監視器影像、相關書面資料及訪談證述，認定2名教保服務人員確有違法對待幼兒情事，教育局依法裁罰2行為人終身不得擔任教保服務人員；調查與裁罰結果將個別通知家長，並全力協助幼兒心理輔導及相關支持資源等權益維護，另針對家長因退費或契約履行等衍生爭議，協助消費爭議調解。教育局表示，整起事件除2名行為人違法外，教育局主動擴大稽查發現，園方亦有師生比不符、超收費用等違規事實，違反《幼兒教育及照顧法》規定，顯示園方亦未善盡管理及督導責任，園務管理已嚴重失當，影響幼兒受教權益及家長信賴甚鉅，綜合審酌違規情節及公共利益，依法廢止該園設立許可，同時通知並輔導其餘幼兒轉園事宜。行政裁罰部分，針對夏莉絲國際幼兒園2名行為人違法不當對待幼兒，分別裁罰60萬元，另名行為人非屬情節重大，裁罰6000元。另針對未依規定通報、聘任未完成報備程序之教保服務人員、師生比不符等違法情事，再分別裁罰負責人及相關人員共80萬6,000元。教育局進一步說明，另就其連鎖機構大安森林幼兒園通報案件，針對進用教職員工未陳報備查罰鍰25萬；未確實執行環境、衛生、安全管理規定罰鍰1萬5,000元；另違反《幼兒教育及照顧法》第58條罰鍰6萬元，及違反同法第59條罰鍰1萬5,000元，今祭出罰鍰共計34萬元，併同補習班之違規，累計重罰金額共235萬2,000元。夏莉絲國際大安森林幼兒園罰鍰共計34萬元，包括進用教職員工未陳報備查，罰鍰25萬；幼生出現傷痕未妥善處理及做成紀錄，未確實執行環境、衛生、安全管理規定，罰鍰1萬5,000元；使有早療需求的幼生離園，未能尊重、接納及公平對待所有幼兒，罰鍰6萬元；未將轉介治療資料載入幼兒健康資料檔案或妥善管理及保存，罰鍰1萬5,000元。