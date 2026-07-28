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▲被問到本來就打算辦兩場婚禮嗎？瘦子（如圖）則點頭表示：「一場就是浪漫、夢幻，要讓老婆有好的回憶。」（圖／記者朱永強攝影）

頑童成員瘦子與妻子Jennifer在2022年登記結婚，婚後育有兩女，近日分別在巴厘島以及台北補辦婚宴，現場眾星雲集。今（28）日他出席adidas 鞋款發布會，透露本來就預計要辦兩場，一場就是浪漫、夢幻，要讓老婆有好的回憶，而婚禮總花費也超過百萬；此外，瘦子與老婆結婚4年，見到對方穿上婚紗的模樣，讓他忍不住落下男兒淚，直呼：「我真的覺得很感恩，一切都這麼美好、圓滿。」瘦子上月底才在峇里島補辦婚禮，包括頑童團員小春Kenzy、大淵MUTA以及張震嶽等都有親自到場祝福。上週又於台北萬豪酒店豪氣補辦台灣場，現場席開近50桌，座上賓包括邱澤、林志穎、王陽明與蔡詩芸夫婦、婁峻碩與焦凡凡夫婦、高爾宣與芮德夫婦、八三夭阿璞、王耀慶、阿達、美麗本人、國蛋、J.Sheon、KID、HowZ等人，場面相當盛大。今受訪時，瘦子笑說原本以為婚禮會喝很醉，但都在忙著接待大家。被問到本來就打算辦兩場婚禮嗎？瘦子則點頭表示：「一場就是浪漫、夢幻，要讓老婆有好的回憶。」再加上親友眾多，只在台灣辦婚禮的話，要招呼的人太多，無法好好享受當下，「該請的朋友還是要請，所以就是台北有一場、海外有一場。」至於婚禮總花費？瘦子笑說：「怎麼可能沒超過......（百萬元）。」但未透露確切數字，且賓客們的紅包也稍微cover了一些。此外，與老婆結婚4年的他，看到老婆穿上婚紗的樣子仍充滿感動，「很多人說你看到老婆穿婚紗是完全不一樣的，我真沒想過，的確是一輩子的回憶。」更透露在巴厘島時沒忍住情緒，落下男兒淚。瘦子感性說：「我真的覺得很感恩，一切都這麼美好、圓滿。」對自己的人生、婚姻都充滿感恩。今日出席adidas 鞋款發布會，這一年迷上跑步的他，透露很享受早晨獨自跑步的「me time」時光，直言跑步變成生活的一種儀式感，就像是咖啡一樣，讓一天有充飽電的感覺 。