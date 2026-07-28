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2026總統盃無人機競賽今（28）日起開始報名至8月31日截止。總統府秘書長潘孟安表示，這次競賽設有檢核機制，若涉及紅色供應鏈的器材，就不列入參賽資格；總統賴清德也透過臉書表示，台灣擁有完整的資通訊及精密製造基礎，也有優秀的科研與產業人才，政府要整合這些優勢，培育技術人才、鼓勵研發創新，並建立安全、可信賴的非紅供應鏈，讓台灣在全球無人機產業中占有重要位置。總統府上午召開「總統盃2026無人機競賽」活動公布記者會，包含潘孟安、發言人郭雅慧、總統府副秘書長何志偉、經濟部次長何晉滄、教育部次長朱俊彰、產發署副署長鄒宇新等人與會。潘孟安致詞時表示，感謝國安會諮詢委員李育杰銜總統之命，以「民主同盟」及「非紅供應鏈」為主題，整合國內無人機相關產業，並由經濟部、國科會及教育部分別舉辦各項競賽。經濟部將辦理「無人機堆積木」、「無人機避障賽」及「無人機精準投放」等障礙飛行挑戰；教育部辦理「無人機足球競賽」，從國小階段開始推動無人機操作；國科會則規劃「關鍵技術挑戰賽」，期盼透過競賽培育科技應用人才。潘孟安提到，總統於2024年下半年即指示希望透過無人機帶動國內產業，感謝李諮委運用國安專業及對產業的了解，歷經一年多的籌備，並在各部會協助之下，將既有的延續性計畫加以整合，進一步擴大為跨部會合作，推動產、官、學、研共同參與，並參考美國Green UAS標準，建構非紅無人機供應鏈。他也期盼透過競賽鼓勵產業投入研發、促進產業升級，並且擴大全民參與，吸引國人組隊交流競賽。潘孟安指出，教育部已公布涵蓋國小、國中、高中及大專校院組的北、中、南各區賽事資訊，並將依序進行分區預賽、準決賽及決賽；國科會規劃由國內大專院校師生與業者或法人研發單位組隊參賽，分為一般組及挑戰組競賽；經濟部則整合產業界資源，規劃兼具趣味性與挑戰性的競賽項目，相關賽程及競賽規劃皆公布於各部會網站，歡迎國人前往瀏覽。此外，各項參賽設備也將由國科會、工研院及中科院等相關部會共同建立檢核機制，倘涉及紅色供應鏈之器材或產品，將不具參賽資格，也將載明於相關規則中。潘孟安再次感謝教育部、國科會及經濟部等各部會的投入，相信未來各部會也會依照業務需求，展現無人機的多元應用，包括農業部運用無人機發展智慧農業、海巡署執行國土巡航、財政部執行國土巡查，以及環境部進行環境稽查等，均可透過無人載具強化監測及警示，此類新興科技未來將更廣泛應用於各項政策，並融入民眾的工作與生活。潘孟安表示，經濟部競賽項目由今天開始報名至8月31日止，決賽將於12月25日在大台南會展中心舉辦，歡迎有志一同的國人朋友共同參與「總統盃2026無人機競賽」，一起「飛越夢想、競創未來」。此外，賴清德透過臉書發文表示，「總統盃2026無人機競賽」正式啟動，他想邀請產、官、學、研各界，以及對無人機有興趣的朋友踴躍參加，一起「飛越夢想、競創未來」。他說，無人機是台灣積極發展的關鍵科技，從國防安全、海域巡防，到智慧農業、國土巡查及環境監測，應用範圍不斷擴大，也逐步融入國家治理及民眾生活。賴清德指出，台灣擁有完整的資通訊及精密製造基礎，也有優秀的科研與產業人才。他說，要整合這些優勢，培育技術人才、鼓勵研發創新，並建立安全、可信賴的非紅供應鏈，讓台灣在全球無人機產業中占有重要位置。賴清德表示，這次競賽由經濟部、教育部及國科會跨部會共同推動，希望透過實作與競技，讓更多人接觸無人機，也讓創意與技術有展現及驗證的舞台。他歡迎大家踴躍報名，在交流中精進技術、激發創意，共同為台灣培育人才、厚植產業實力。